凱特王妃、貝克漢、費德勒現身溫布頓 高衣Q全示範

去看比賽怎麼穿衣服？除了常見的Polo衫、T恤搭配休閒褲、球鞋，其實歐美的重要體育賽事也包含社交意味，需要隆重看待；例如近日正如火如荼展開的英國溫布頓 網球公開賽中，便有英國凱特 王妃（Kate Middleton）、羅傑費德勒（Roger Federer）與貝克漢（David Beckham）等明星名人出席，展現絕佳好「衣Q」。

貝克漢（右）與費德勒在賽後合影留念，貝克漢更大讚費德勒為「溫布頓先生」，以讚揚其在溫布頓獲得八冠的榮耀紀錄。（取材自[email protected]）

近日正展開的英國溫布頓網球公開賽中，相繼有英國凱特王妃、費德勒與貝克漢等明星名人出席，展現絕佳好「衣Q」。（取材自Instagram）

曾在溫布頓寫下八冠紀錄的費德勒，以一身淺卡其色成套西裝出席，但襯衫與領帶分別選擇白色藍條紋與藍底小圓點，在色彩上呼應卻有活潑變化，風度翩翩，更讓人忍不住猜測他袖口裡的勞力士腕表又是哪一只？和費德勒比鄰而坐的則是英國王室成員：凱特王妃，她選擇一身淺綠色的Balmain西裝外套上衣搭配百褶裙，其西裝的領片、圓釦與全為白色，營造出輕快明亮氣息，加上百褶長裙典雅大方，在王室風範與當代俐落間，找到完美平衡。

凱特王妃除了在場上觀戰，也在場邊與球賽年輕工作人員致意，展現十足親和力。（取材自[email protected]）

與費德勒齊名的另一位球星大衛貝克漢則英雄所見略同、同樣選擇了卡其色西裝外套，但搭配咖啡 色領帶與口袋巾，尤其當貝克漢將雙手於胸前環抱時，除了帥氣指數飆升，更自然秀出他手上的TUDOR腕表。貝克漢更在Instagram上貼出與費德勒的合照，並盛讚費德勒為「溫布敦先生」（At Wimbledon with Mr Wimbledon），以讚美費德勒在溫布頓寫下史無前例的八冠榮耀紀錄，只能說貝克漢不僅有高衣Q也有高EQ。

凱蒂佩芮出席溫布頓網球公開賽觀賽，除了墨鏡、斜肩洋裝搶鏡，深藍色白圓點的方巾也十足搶鏡，優雅大方。（取材自[email protected]）