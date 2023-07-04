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夏日度假、跑趴造型就這樣穿 復古印花混搭亮色成焦點

記者曾智緯／即時報導
古城羅馬、波西塔諾海濱小鎮也是alice + olivia夏日系列靈感來源，因此品牌採用鏤空元素與棉質蕾絲刺繡和洋裝裙擺的褶皺來營造浪漫氛圍。（圖：alice + olivia提供）
古城羅馬、波西塔諾海濱小鎮也是alice + olivia夏日系列靈感來源，因此品牌採用鏤空元素與棉質蕾絲刺繡和洋裝裙擺的褶皺來營造浪漫氛圍。（圖：alice + olivia提供）

天氣炎熱，穿搭風格也會隨著改變，特別是為了度假、派對等場合的造型，最適合利用復古印花單品，搭配繽紛亮色，除了應景又感受愉悅之外，更能成為人群中的視覺焦點。

alice + olivia的夏日系列，就以悠遊地中海的聖托里尼島為發想，利用藍...
alice + olivia的夏日系列，就以悠遊地中海的聖托里尼島為發想，利用藍、白、紅及經典黑白色系搭配涼感觸感絲滑面料，打造了一系列帶有如青花瓷印花的襯衫。（圖：alice + olivia提供）

像是紐約時尚品牌alice + olivia的夏日系列，就以悠遊地中海的聖托里尼島為發想，利用藍、白、紅及經典黑白色系搭配涼感觸感絲滑面料，打造了一系列帶有如青花瓷印花的襯衫、短版公主袖綁腰上衣，或是印花細肩帶長洋裝等單品，讓人視覺上也清涼。不僅如此，還有以受到摩納哥度假勝地啟發的設計，結合夏季花卉植物印花及觸感親膚透氣面料，完成了帶點異國風情的設計。而古城羅馬、波西塔諾海濱小鎮也是alice + olivia夏日系列靈感來源，因此品牌採用鏤空元素與棉質蕾絲刺繡和洋裝裙擺的褶皺來營造浪漫氛圍；或以鑲嵌仿寶石的細肩帶上衣展顯內心璀璨熱情。

alice + olivia KAROLINA細肩V領長洋裝。（圖：alice ...
alice + olivia KAROLINA細肩V領長洋裝。（圖：alice + olivia提供）

alice + olivia ILAN青花瓷棉絲襯衫。（圖：alice + ol...
alice + olivia ILAN青花瓷棉絲襯衫。（圖：alice + olivia提供）

alice + olivia MARY平口短洋裝。（圖：alice + oliv...
alice + olivia MARY平口短洋裝。（圖：alice + olivia提供）

alice + olivia LORYN麻質短版公主袖綁腰上衣。（圖：alice...
alice + olivia LORYN麻質短版公主袖綁腰上衣。（圖：alice + olivia提供）

而同樣是紐約品牌的Tory Burch以「Destination Anywhere隨心所行」為主題，日前於上海舉辦為期三日的夏日限時快閃派對。為了符合品牌所營造的氛圍，受邀演出的魏如萱便選穿Tory Burch印花亞麻短袖襯衫及短褲，搭配T Monogram透明迷你水桶包、Kira運動涼鞋及抽象Logo耳環，透過紛繁印花展現視覺張力。而同場的女星林映唯則身著印花棉質襯衫裙、搭配Kira運動涼鞋，腰間綴上雙魚之夢印花雙面蠶絲方巾及絲巾，肩背品牌早秋系列Eleanor Spazzolato 手提包，藉繽紛色彩映襯夏日風情。

林映唯身著印花棉質襯衫裙、搭配Kira運動涼鞋，腰間綴上雙魚之夢印花雙面蠶絲方巾...
林映唯身著印花棉質襯衫裙、搭配Kira運動涼鞋，腰間綴上雙魚之夢印花雙面蠶絲方巾及絲巾，肩背品牌早秋系列Eleanor Spazzolato 手提包，藉繽紛色彩映襯夏日風情。（圖：Tory Burch提供）

魏如萱選穿印花亞麻短袖襯衫及短褲，搭配T Monogram透明迷你水桶包、Kir...
魏如萱選穿印花亞麻短袖襯衫及短褲，搭配T Monogram透明迷你水桶包、Kira運動涼鞋及抽象Logo耳環，現身Tory Burch派對。（圖：Tory Burch提供）

另外，今年夏天To b. by agnès b.以引領消費者前往系列起源地巴黎與東京為構想，推出《To b. Travel With U!》旅行指南，精選巴黎與東京40間特色店家，包含百年咖啡店、設計旅宿、道地小吃、生活選品店等，及設計師Agnès女士常造訪的私藏愛店，深入探索街道巷弄與寧靜住宅區，體驗鮮活的在地日常。而且指南還內附一款To b. by agnès b.手機掛繩，讓人輕鬆愜意地漫步在城市旅行中。

今年夏天To b. by agnès b.以引領消費者前往系列起源地巴黎與東京為...
今年夏天To b. by agnès b.以引領消費者前往系列起源地巴黎與東京為構想，推出《To b. Travel With U!》旅行指南。（圖：agnès b.提供）
《To b. Travel With U!》旅行指南內附一款To b. by a...
《To b. Travel With U!》旅行指南內附一款To b. by agnès b.手機掛繩。（圖：agnès b.提供）

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