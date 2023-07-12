AKACHEN珠寶 花鳥與蝶飛舞 交織鈦工藝

AKACHEN多彩斑斕又靈巧的奔奔鳥擺件。（記者陳立凱／攝影）

AKACHEN藝術珠寶總監陳智權先生曾提出一個觀點「如果一件珠寶，上面沒有寶石，那麼它還是『珠寶』嗎？」他認為配戴的珠寶，不該只停留寶石多大顆、用了什麼貴金屬等物質層面，而是要回到其呈現的氣韻與內涵。所以說把珠寶當作雕塑 藝術來實踐，大抵上就是對AKACHEN作品最貼切的形容。

AKACHEN藝術珠寶總監陳智權認為，身為設計師，必須要有更高的視野。（記者陳立凱／攝影）

AKACHEN白鑽蝴蝶戒，純鈦、鑽石。（記者陳立凱／攝影）

自然靈動 內斂不強勢

陳智權總愛從大自然中取材，因此他自創的藝術珠寶品牌AKACHEN多次以花朵和昆蟲與鳥為主題，賦予其靈動姿態。繼前年的木蘭、2022年的木槿和玫瑰之後，今年AKACHEN再以牡丹和蘭花為主角，使用鑽石以及各彩色寶石，結合經陽極化處理鈦金屬，透過不同光澤，展現斑斕花朵樣貌，這是身為珠寶創作者感性的一面。但具備機械、設計、管理專業背景的陳智權，不斷地探究鈦金屬表現技法，並視作品主題挑選合適寶石與切割方式，推敲出金屬與寶石的最佳比例，展現相對性美學，因此當觀賞AKACHEN珠寶時，除了能感受到流動氣韻，更有理性意念在其中。

就如同他說過「並不是心中想做什麼就是什麼」，陳智權認為現代寶石多用切割面呈現，以凸顯折光效果。如同鑽石，就像太陽般耀眼，讓人無法直視太久，雖然這是它的價值所在，但卻使他思考「這真的是我想要呈現的嗎？」自小隨母親學習插花，勤練書法 ，並長期學習與欣賞宋代雕塑，奠定陳智權在創作時的涵養。因此，最終AKACHEN多採用的是內斂、不強勢，折光率低於鑽石的紅、藍寶石來表現，讓色彩與鈦金屬肌理能有細膩而深刻的融合，展現東方文化韻味。

珠寶創作 如雕塑藝術

AKACHEN玫瑰切鑽小花瓣耳環，純鈦、鑽石。（記者陳立凱／攝影） AKACHEN馬眼鑽蝴蝶胸針，純鈦、鑽石。（記者陳立凱／攝影）

也因為是紅、藍寶石或其他半寶石帶有羞澀與含蓄的特質，讓陳智權於創作時想到新詮釋。「寶石不見得需要那麼透明、那麼閃亮，便能與不同材質，結合在一起，這樣的話就能有新定義」，更適合成為配戴者身上的一部分，這也是AKACHEN珠寶的中心思想。所以，經過長時間模擬與嘗試，陳智權自認上述的作法與傳統珠寶比較，或是匹配在一起，並不會相形失色。而且不高調如同幽幽月光或星光，更適合東方人膚色。「我們研發超過二十年，使鈦金屬跳脫珠寶搭配的金屬只有拋光、霧面處理，或是單一顏色呈現」。比起翠玉鑲嵌於白金或黃金上的飾品，反而能凸顯東方與西方對於美感認知差異。

AKACHEN之美，自成雕塑。（記者陳立凱／攝影）