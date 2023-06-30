我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

比利時、英國超模都在用 中性風小包 文青前衛全駕馭

記者釋俊哲／即時報導
英國紅髮超模Karen Elson（右）與比利時超模Stella Maxwell相繼現身，示範或斯文或個性、萬寶龍的多重風格面向。圖／萬寶龍提供（合成圖）
英國紅髮超模Karen Elson（右）與比利時超模Stella Maxwell相繼現身，示範或斯文或個性、萬寶龍的多重風格面向。圖／萬寶龍提供（合成圖）

為了探索「圖書館精神」，萬寶龍（Montblanc）日前於巴黎時裝周期間再度發表由品牌藝術總監Marco Tomasetta所創作的皮件系列，地點選址於饒富文學意味的LeShack，並有法國模特兒Arthur Gosse、英國紅髮超模Karen Elson、比利時超模Stella Maxwell與英國演員Alex Pettyfer相繼現身，示範或斯文或個性、萬寶龍的多重風格面向。

佔地約450坪的Le Shack過往曾是出版社Calmann-Levy的印刷廠，曾寫下科幻經典《海底兩萬哩》的朱爾凡爾納（Jules Gabriel Verne）、雨果（Victor Marie Hugo）與大仲馬（Alexandre Dumas）的小說都曾在此印製，因而讓這個場域充滿了與文學、知識、想像力的連結。時至今日，Le Shack已經搖身一變成為複合式空間，集結了辦公空間、咖啡館、餐廳、藝廊，並保留了書籍與鑄鐵梯，客似雲來之際，也高度相似萬寶龍強調的「圖書館精神（The Library Spirit）」，讓今日的文人雅士或大眾，在此交流思想、激盪出全新感受。

Extreme風尚系列3.0信封包，飾有M Lock 4180鎖扣。（圖：萬寶龍...
Extreme風尚系列3.0信封包，飾有M Lock 4180鎖扣。（圖：萬寶龍提供）

時裝周期間，包含法國模特兒Arthur Gosse、英國紅髮超模Karen Elson都在Le Shack的showroom中相繼現身，穿戴上萬寶龍風格3.0系列皮件。其中Arthur Gosse、Karen Elson都身穿上卡其色長袖襯衫，但Karen Elson搭配了七分短褲與手拿包，Arthur Gosse則斜背上一款信差包，展示風尚3.0系列的無性別簡約時尚；該系列包款不僅有立體壓紋，萬寶龍經典的白色六芒星、從登山文化得到啟發的M Lock 4810金屬卡楯，都讓配件具有高辨識度，同時本次在巴黎時裝周期間預發的系列，其中部分已可在台灣萬寶龍專賣店中搜尋，藍色款則預計將在9月上市。

法國男模Arthur Gosse以斜肩包搭配卡其色長袖襯衫，展現斯文中不失動感的...
法國男模Arthur Gosse以斜肩包搭配卡其色長袖襯衫，展現斯文中不失動感的活躍氣息。（圖：萬寶龍提供）

Extreme風尚系列3.0圓形收納零錢包。（圖：萬寶龍提供）
Extreme風尚系列3.0圓形收納零錢包。（圖：萬寶龍提供）

值得一提的是，出席名人中的比利時超模Stella Maxwell則換上了一身擁有大量卯釘裝飾的重機騎士夾克，搭配上綠色、小尺寸的風尚3.0小包，讓斯文、古典、叛逆無違和相容，也像萬寶龍強調的「圖書館精神」一般，激盪出全新風格火花。

比利時超模Stella Maxwell以綠色小包搭配重機騎士風格的皮夾克，意外「...
比利時超模Stella Maxwell以綠色小包搭配重機騎士風格的皮夾克，意外「擦出」古典與前衛的風格變奏。（圖：萬寶龍提供）

圖書館 比利 咖啡

上一則

越戰後「永久性失眠」 越南老翁60多年來沒睡過覺

下一則

影／真人版泰山 白虎在身邊乖得像小貓 還任由他趴身上

延伸閱讀

英政府計畫把難民重新安置到盧安達 遭二審法院判非法

英政府計畫把難民重新安置到盧安達 遭二審法院判非法
英王儲威廉王子薪水揭曉 明年可望達2536萬美元

英王儲威廉王子薪水揭曉 明年可望達2536萬美元
港人流亡英國 仍生活在北京陰影下

港人流亡英國 仍生活在北京陰影下
影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

熱門新聞

獸醫撥開羽毛秀出貓頭鷹的耳朵模樣，畫面令人吃驚。（取材自臉書）

他掀開小貓頭鷹耳朵「驚見食人花」網嚇：可以看到眼睛

2023-06-24 22:59
專家提供四項檢驗Wi-Fi安全性的方法，讓用戶避免遭駭客盜用。（示意圖／ingimage）

Wi-Fi沒用好直接被駭入 4招教你檢驗是否「被入侵中」

2023-06-23 02:13
男生指被女友拍到他「出軌」，原來照片是錯覺圖，其後被網友形容是「神角度」。（截圖自小紅書）

與小三摩托車上「車震」？男子出軌照瘋傳 真相超爆笑

2023-06-25 23:43
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

2023-06-27 21:11
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

2023-06-25 01:53
三星7月將舉辦發表會，但新品尚未發表，已有國外爆料大神貼出疑似新品宣傳照，包括Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等5項新品模樣都被看光光。（翻攝自推特gizmochina）

三星Galaxy Z Fold5擬降價 阻止粉絲轉買Pixel Fold

2023-06-23 00:36

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟