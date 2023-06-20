A片明星登伸展台「邊走邊脫」 米蘭男裝周好嗨

義大利品牌DSquared2，此次在米蘭男裝周時，所發表的2024春夏系列，則找來了前A片巨星登上伸展台，邊走邊脫，引起熱烈討論。(取材自臉書)

每一次辦大秀就像是派對，以及玩弄情色元素的義大利 品牌DSquared2，此次在米蘭男裝周時，所發表的2024春夏系列，則找來了前A片巨星登上伸展台，邊走邊脫，引起熱烈討論。而同樣是義大利品牌的Dolce & Gabbana則再度把性感結合高級感，並展示精緻剪裁技巧，讓想突出個人風格的男性都想穿。

熟悉DSquared2的風格的人都知道，品牌兄弟檔設計師熱愛各種派對、戲謔跟有趣的元素，也反映在他們的系列服飾中。如同剛剛結束的2024春夏系列發表會，DSquared2讓曾經拍過1300部成人A片的明星Rosa Caracciolo登上伸展台，邊走邊脫褲子，大方地秀出了內褲。不僅如此，在現場看這場大秀的人，不時耳邊還會傳來已故傳奇歌手Donna Summer金曲中的「呻吟」音效，加上男、女裝都因為夏季，採用了許多裸露剪裁，頓時讓人有著活色生香的感受。

回過頭看DSquared2的這季服裝，設計師結合了街頭、學院風和復古感，並以最低限度能覆蓋身體重點的設計呈現，所以可以看到女裝裡的超短迷你裙、僅遮住胸前兩點的比基尼。男裝部分更有大量採用可透視面料製成的上衣，以及乾脆就讓模特兒半裸登台，秀出健壯肌肉 線條，讓看秀不只是看時裝風格，更滿足了視覺感官。

雙人設計師品牌Dolce & Gabbana以為義大利文中的「風格（Stile）」一詞定義了把2024春夏男裝。所以可想而知，這一季Dolce & Gabbana打算呈現的是屬於男性的高級且精緻著裝企圖。整個系列僅以黑、白、灰與部分沙色點綴而成，可見帶有詩意的府綢襯衫、完美摺線的褲子、雪紡和薄紗製成的上衣；還改良了巴基斯坦傳統罩衫「kurtas」。而系列中最值得一看的就是各式大衣與外套，無論是綴有羊腿袖，還是繭形外套或飄逸的白色降落傘面料外套，都把紳士服裝提升到新層次。