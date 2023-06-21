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女人從頭到腳5關鍵 讓妳秒變逆齡美女

文╱記者劉小川
適當配戴飾品，是優雅與氣質的關鍵要素。(Getty Images)
適當配戴飾品，是優雅與氣質的關鍵要素。(Getty Images)

女生到了一定的年紀，除了外表，其實還有許多細節更得要好好在意，因為除了美貌，更要活出「精緻感」。判斷女生是否精緻，很多人的主觀方向，就以外貌、穿著的美感程度來判斷，但更重要是細節掌握。一位能由內而外散發出精緻、優雅的中年女性，該如何打扮？以下5個細節要特別重視，才能呈現出女人的精緻感。

1、定期指甲護理

做好指甲的護理，才能留給別人好印象。(Getty Images)
做好指甲的護理，才能留給別人好印象。(Getty Images)

指甲是可以顯現女人味的重要細節之一。除了要定期修剪、清潔外，更是依照自己的衣著、季節與節日而有不同搭配，更換指甲的顏色。但切勿沉溺在使用假指甲上，更重要是做好指甲的護理，才能留給別人一個深刻的印象。

2、注意體味衛生

重視體味衛生是女性的功課。（Getty Images）
重視體味衛生是女性的功課。（Getty Images）

迎來夏季，女生身上有不同的香氣，容易被旁人注意到，無論男生女生，氣味變成一個人在生活周遭、團體裡的一種記憶及印象定位。如果女生想要顯示自己的精緻程度，那麼需要一些香水、有香氣的身體乳等，為自己的既定印象加分。而這種修飾並非是只要有使用香水就可以，而是要挑選適合自己的香氣，並且讓人覺得身體是乾乾淨淨，搭配著平日的身體美容護理，讓體味、香氣都能讓人留下深刻印象。

3、適當飾品搭配

飾品的搭配方式，會彰顯配戴者的不同精緻程度，也是優雅與氣質的關鍵要素。正確挑選與自己穿著的飾品，可以讓整體穿搭有著更高級的時尚感及優雅，千萬不要把所有的飾品都一起掛在身上，最好挑選剛好衣服搭配的色系來靈活運用，疊加出層次感，讓精緻到不同的高度。

4、重視髮質髮型

頭髮護理很重要，髮質好讓人看起來不顯老。(Getty Images)
頭髮護理很重要，髮質好讓人看起來不顯老。(Getty Images)

女人的頭髮，就像是衣服的配件，也是女性展現美麗的細節關鍵。調整自己的頭髮髮型之外，還要讓頭髮的髮質細緻如絲。因為有時有再好的髮型襯托，但頭髮乾如稻草，也會讓人覺得品味不到位。所以要展現體面，不僅僅是將髮型到位，更重要的是頭髮護理，髮質好讓人看起來不顯老。

5、看場合挑鞋款

鞋款的挑選以是否適合場合為依歸。(Getty Images)
鞋款的挑選以是否適合場合為依歸。(Getty Images)

鞋款的挑選是女性細節的主軸之一。要去什麼樣的場合、要去什麼樣的活動；或是在一個活動之後，接著又有不同的場合要去，該如何挑選。一個女生重視的是整體觀感，建議可以搭配著素色鞋款，不要有太多點綴物在上面，重點是鞋款要好穿好行走，方便任何變動的機動性活動，例如可以素雅又好搭配的單色帆布鞋等，不一定要多昂貴的鞋款點綴自己的自信，只要搭配合宜，基礎也能穿出高大尚。

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