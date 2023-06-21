我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

夏日變髮「捲」起復古風 流金染仍是主流

文╱記者劉小川
捲髮可以製造更多層次感。（圖：資生堂專業美髮提供）
捲髮可以製造更多層次感。（圖：資生堂專業美髮提供）

疫情稍微緩解，心情上也可以稍微放輕鬆，那麼就藉改變髮型來轉換心情吧。今年夏天的髮型趨勢，大走復古風格，特別是捲捲髮的風格，很適合想要嘗試復古風格的男生或女生；至於染髮，則流行「流金染」，不走整頭同一種顏色的風格，反而是針對髮束的部分，染上古銅色，低調中展現優雅感。

今年的復古髮型，流行小捲造型的風格，起源自60～90年代，因為當時多數人一年只會燙一次髮，小捲風格能維持較久，男人想要有復古風格，可以保持前頭區的髮量，但在後端運用間隔上捲的方式，營造出多髮量的感覺，以及輕盈與柔軟感，看起來頗有日系復古風造型。

復古頭髮風格正流行。（圖：資生堂專業美髮提供）
復古頭髮風格正流行。（圖：資生堂專業美髮提供）

女生則適合懷舊自然復古捲、空氣感復古捲，可以選在髮尾部分上小捲，也可以短髮都用小捲，可以展現出甜美的風格。

女生染髮有流金染。（圖：資生堂專業美髮提供）
女生染髮有流金染。（圖：資生堂專業美髮提供）

染髮的部分，一樣以霧感與復古感的古銅金為主，以金銅色為主，但部分髮束染上較為亮眼的金銅色，展現出獨特氛圍。男生可以選擇不同層次的染髮，從暖陽棕色到米黃棕色為主。

女生染髮選擇更多，可以米灰棕為整頭染，但加強挑染的古銅金，或是用層次不同的染髮，讓髮色看起來有消光霧感，另外在長髮部分，可以運用漸層變化，多色彩的穿梭在頭髮中，更能展現獨特的魅力。

男生可以選擇不同層次的染髮。（圖：資生堂專業美髮提供）
男生可以選擇不同層次的染髮。（圖：資生堂專業美髮提供）

疫情

上一則

搭機「腳一直往前伸」他怒拿飲料倒後方乘客 全網叫好

下一則

女人從頭到腳5關鍵 讓妳秒變逆齡美女

延伸閱讀

阿湯哥同框「替身」 網友競猜誰是本尊

阿湯哥同框「替身」 網友競猜誰是本尊
阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清
舞台劇製作過程

舞台劇製作過程
州長簽署法案 禁歧視種族髮型

州長簽署法案 禁歧視種族髮型

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。（飯店示意圖／Ingimage）

水瓶丟床底、鞋放保險櫃…空姐教戰「3住飯店技巧」 迷糊的你要知道

2023-06-14 04:40

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火