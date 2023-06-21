夏日變髮「捲」起復古風 流金染仍是主流

捲髮可以製造更多層次感。（圖：資生堂專業美髮提供）

疫情 稍微緩解，心情上也可以稍微放輕鬆，那麼就藉改變髮型來轉換心情吧。今年夏天的髮型趨勢，大走復古風格，特別是捲捲髮的風格，很適合想要嘗試復古風格的男生或女生；至於染髮，則流行「流金染」，不走整頭同一種顏色的風格，反而是針對髮束的部分，染上古銅色，低調中展現優雅感。

今年的復古髮型，流行小捲造型的風格，起源自60～90年代，因為當時多數人一年只會燙一次髮，小捲風格能維持較久，男人想要有復古風格，可以保持前頭區的髮量，但在後端運用間隔上捲的方式，營造出多髮量的感覺，以及輕盈與柔軟感，看起來頗有日系復古風造型。

復古頭髮風格正流行。（圖：資生堂專業美髮提供）

女生則適合懷舊自然復古捲、空氣感復古捲，可以選在髮尾部分上小捲，也可以短髮都用小捲，可以展現出甜美的風格。

女生染髮有流金染。（圖：資生堂專業美髮提供）

染髮的部分，一樣以霧感與復古感的古銅金為主，以金銅色為主，但部分髮束染上較為亮眼的金銅色，展現出獨特氛圍。男生可以選擇不同層次的染髮，從暖陽棕色到米黃棕色為主。