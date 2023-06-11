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楊紫瓊賞DIOR年度高級珠寶 凍齡完勝南韓花滑女王

記者孫曼／即時報導
新科奧斯卡影后楊紫瓊穿淡雅金色Dior 2023春夏高級訂製服配戴Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。(圖:Dior提供)
新科奧斯卡影后楊紫瓊穿淡雅金色Dior 2023春夏高級訂製服配戴Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。(圖:Dior提供)

以往每年7月於巴黎高級訂製服周發表的高級珠寶，今年都悄悄提前、陸續於6月開始曝光。Dior於義大利度假勝地科莫湖（Como Lake）發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶，包括新科奧斯卡影后楊紫瓊、好萊塢女星Rosamund Pike、韓國花滑天后金妍兒都出席活動。Tiffany & Co.則分兩階段發表由品牌新任珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille首度操刀的Blue Book系列「幻海秘境Out of the Blue」，今夏則於重新開幕的Tiffany & Co.第五大道旗艦店The Landmark高級珠寶展首次亮相。

花園是Dior品牌創辦人迪奧先生創作高級訂製服時的重要靈感泉源，從剛維爾（Granville）童年故居、享受林野樂趣的Milly-la-Forêt或他最鍾愛的克勒諾瓦（La Colle noire）墨山城堡花園。Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列共170件新作，則是品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane以高級訂製服創作精神闡述的自然風情。新作以對比的色彩、堆疊的寶石、蛋白石和珍珠母貝的潤澤光彩刻畫蔥鬱的樹葉和搖曳的花朵、自然鄉間花束的盡情綻放，到奔放的花海。多件作品採用可轉換設計，並能靈活堆疊配戴。

「幻海秘境Out of the Blue」則是Tiffany耗時兩年、向Jean Schlumberger與其充滿魔幻魅力的海洋作品致敬之作，內容涵蓋7大主軸：滄海拾貝（Shell）系列焦點為一條鑲嵌21克拉黑色蛋白石的兩用鍊墜、珊瑚溢彩（coral）系列設計重點在於華麗的寶石色彩、水母綺想（jellyfish）以具象刻畫這種人軟的動物、魚躍光影（pisces）採用罕見未經處理的蓮花剛玉、坦桑尼亞的Umba剛玉與鑽石、海岩星韻（starfish）運用蛋白石、海水藍寶、碧璽及綠柱石、星海之景（sea star）將珍珠母貝客製化切割，而星辰海膽（star urchin）則以對稱感與造型描繪奔騰的海浪。

Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Gal...
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri藍寶鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、藍寶主石8.08克拉。(圖:Dior提供)
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Gal...
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、主鑽12.08克拉D-FL type IIA等級。(圖:Dior提供)
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Gal...
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽戒指，18K瑰金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石2.68克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。(圖:Dior提供)
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Cou...
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。(圖:Dior提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星海之景主題耳環，18K...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星海之景主題耳環，18K金鑲嵌紅寶石與鑽石。(圖:Tiffany提供)
Dior品牌大使金妍兒穿Dior 2023早秋黑色絲質裙裝，配戴Rose玫瑰金祖...
Dior品牌大使金妍兒穿Dior 2023早秋黑色絲質裙裝，配戴Rose玫瑰金祖母綠鑲鑽項鍊、耳環以及Couture鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。(圖:Dior提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列滄海拾貝主題項鍊，鉑金與...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列滄海拾貝主題項鍊，鉑金與鑲嵌黑色蛋白石與鑽石。(圖:Tiffany提供)
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Gal...
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽項鍊，18K金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石8.04克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。(圖:Dior提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列海岩星韻主題項鍊，鉑金鑲...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列海岩星韻主題項鍊，鉑金鑲嵌藍色尖晶石、珍珠與鑽石。(圖:Tiffany提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列珊瑚溢彩主題戒指，鉑金與...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列珊瑚溢彩主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石與鑽石。(圖:Tiffany提供)
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Cou...
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。(圖:Dior提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列魚躍光影主題戒指，鉑金與...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列魚躍光影主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石。(圖:Tiffany提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星辰海膽主題耳環，鉑金與...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星辰海膽主題耳環，鉑金與18K金鑲嵌鑽石。(圖:Tiffany提供)
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列水母綺想主題項鍊，鉑金與...
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列水母綺想主題項鍊，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石、丹泉石、月光石與鑽石。(圖:Tiffany提供)

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