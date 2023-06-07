香奈兒斜紋軟呢再進化 用寶石織成的TWEED de CHANEL

銜接斜紋軟呢第一篇章與第二篇章間的長廊，展出珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau的設計手稿，鉅細彌遺地描繪每種編織方法的細節。(記者孫曼／攝影)

斜紋軟呢是香奈兒的品牌標誌。嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在1920年代發現了這種輕柔又保暖的布料，大膽將這原來是男士戶外活動穿著的材質引進女裝，歷經將近一世紀的演進，成為香奈兒品牌的標誌。

6月6日，香奈兒於倫敦發表由品牌珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau創作的「TWEED DE CHANEL」頂級珠寶作品，共展出53件嶄新的創作，以黃金、珍珠與珍貴寶石及巧妙的鏤空取代羊毛，結合刺繡、流蘇、蕾絲鏤空等裝飾，生動地呈現斜紋軟呢織物紋理和豐富細節。以對品牌別具意義的數字5為主軸，系列匯聚5種全新珠寶編織、5種不同色彩、5個香奈兒女士鍾愛的符碼為主題 — 純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃太陽，及紅色獅子 — 打造斜紋軟呢的新篇章。其中，已搶先曝光的Tweed Royal項鍊不僅在設計與工藝上為系列集大成之作，也是單價最高的作品。

更為精密進化的斜紋軟呢 全球首個以織品為主題的創作

在倫敦古蹟 林德利大廳（Lindley Hall）的展出，首間沈浸式展間展出2020年時所發表的斜紋軟呢珠寶作品。在淡紫色薰衣草與粉色小花、乾草的芳香和粗獷岩石的襯托下，13件代表性作品經以新素材重新詮釋，金質絲線繩索所構織的首個斜紋軟呢篇章展現出布料的精髓，作為開啟本次設計的引子。銜接兩個展間的廊道，展出Patrice Leguéreau為此次設計繪製的斜紋軟呢編織細節圖，可見新作在編織手法的各種進化：有的緊密、有的疏鬆、有的織入繽紛寶石、有粗細線條的交錯、也有花式切割鑽石火光的碰撞。

新作為使織紋更顯立體，在編織時將環圈挑高，創造出更為寬鬆的效果，精美如刺繡的背面細節體現「內外皆美」精髓。例如為靈敏與服貼度而全新開發的鉸接系統，包含於作品背面用元素固定的馬眼形鍊節、小圓形及梨形裝飾，使珠寶更為柔軟靈動。多款戒指與珠寶的主石底座採用呼應主題符碼的設計；精心設計的扣頭，除了穩固和便於開闔，也裝飾呼應作品主題的圖騰。

大部分項鍊採用V形胸飾線條，戒指、手鍊和耳環則多帶狀設計，讓斜紋軟呢編織如真實布料包覆身體部位，凸顯中央的寶石或圖騰。這次更有大量作品採用對香奈兒女士別具意義的寶石，包括8月生日的金黃色調守護石帝王托帕石（香奈兒女士生於8月19日）、珍珠、水晶、黃鑽等。寶石用色更為鮮活的同時，也特別隱藏金屬底座部件呈現以寶石直接編織而成的視覺感。

結合品牌5大經典符碼的第二篇章 搭配不同手法編織的斜紋軟呢

以珍珠鑽石等素材織就的緞帶主題共14件作品，呈現的是源自高級訂製服主題的「白色珠寶」，鏤空的絲帶環圈裝飾在織品上呈現細膩層次，有絲線放鬆垂墜的不收邊設計，也有斜紋軟呢編織中的不對稱款式，主鑽多為精選優質的Type IIA純淨美鑽。13件山茶花主題作品以玫瑰金和大量粉紅色剛玉營造柔美氣息，Tweed Camélia不僅是系列中唯一的領帶式項鍊，中央山茶花圖騰可拆卸為胸針配戴，點綴著小朵的山茶花的項鍊由上而下淺到深層次羅列的33顆未經加熱處理的粉紅剛玉，更足足耗時1年搜羅。

彗星主題以黑色縞瑪瑙、深藍青金石、鑽石、藍寶石緊密織成，搭配黃色剛玉的星星圖騰，顯得活潑又現代；同樣源自香奈兒女士太陽1932年「Bijoux de Diamands」鑽石珠寶系列的太陽圖騰，這次搭配以掐絲手法呈現光芒感的斜紋軟呢和金黃色調的璀璨寶石，並融入康朋街寓所的水晶燈的設計為墜飾。