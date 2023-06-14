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當BVLGARI遇見地中海 新作彩寶、鑽石爭輝

文╱記者孫曼
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。(圖：寶格麗提供)
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。(圖：寶格麗提供)

寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯發表最新地中海（Mediterranea）頂級珠寶暨珠寶腕表系列，創作以東西文化薈萃的地中海地區為靈感，共帶來超過400件獨一無二之作，晚宴上品牌代言人齊聚一堂，包括韓流女團BLACKPINK成員Lisa、好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使劉亦菲、楊洋等。

折衷主義及融合主義，是這系列的重要關鍵詞，匯聚東方與西方文化、拜占庭與羅馬氛圍、北非香料與南義巴洛克式奢華，以及迷人的地中海靈感。四大主題之一的「Southern Radiance南方光輝」，代表作之一為Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊，以各色深淺的藍襯托中央一顆深邃濃郁的15.13克拉枕型切割皇家藍藍寶石。

BVLGARI Mediterrane系列Muse of Rome羅馬女神頂級祖...
BVLGARI Mediterrane系列Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊。(圖：寶格麗提供)

「Roman Pillar羅馬榮光」以經典的祖母綠寶石體現這座城市的活力。其中Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌重達218.53克拉祖母綠，以輕盈的空氣感平衡寶石的重量，可拆式鍊墜能以不同方式配戴。

BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Sapph...
BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Sapphire Serpenti地中海靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊。(圖：寶格麗提供)

「East Meets West東西邂逅」主題，將馬賽克元素轉譯為高雅的頂級珠寶，Oriental Fantasy東方狂想頂級彩寶與鑽石項鍊，以9顆總計超過90克拉的橙色馬達加斯加石榴石，搭配鮮活的黃水晶，呈現香料市場的繽紛。今年歡慶75周年的品牌象徵「Serpenti」蛇，也可見到結合靈蛇與地中海主題的絕美珠寶作品。

皇家 劉亦菲 奧斯卡

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