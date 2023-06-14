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當Cartier遇見義大利 頂級珠寶線條與抽象美

文╱記者孫曼
Claustra項鍊，鉑金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石，主鑽為4.02克拉盾形鑽石。(圖：卡地亞提供)
Claustra項鍊，鉑金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石，主鑽為4.02克拉盾形鑽石。(圖：卡地亞提供)

卡地亞（CARTIER）於義大利托斯卡尼發表最新頂級珠寶力作Le Voyage Recommencé系列，猶如微型建築的珠寶作品透過抽象與線條的全新設計，重新探索卡地亞的兩大標誌性風格元素：幾何造型和強烈對比。

卡地亞全球品牌大使艾兒芬妮出席品牌最新Le Voyage Recommencé頂...
卡地亞全球品牌大使艾兒芬妮出席品牌最新Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。(圖：卡地亞提供)

卡地亞全球品牌大使鞏俐出席Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。...
卡地亞全球品牌大使鞏俐出席Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。(圖：卡地亞提供)

卡地亞特於佛羅倫斯的科西尼宮（Palazzo Corsini）花園中舉辦晚宴，該博物館典藏了魯本斯（Rubens）、卡拉瓦喬（Caravaggio）、Fra Angelico等古典大師名作，包括全球品牌大使鞏俐、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、艾兒芬妮（Elle Fanning）等均出席盛宴。同時，在托斯卡尼的Villa Reale di Marlia的頂級珠寶展覽，則是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Patricia Urquiola構思，80個櫥窗共展出逾350件頂級珠寶作品，其中包括約80件屬於Le Voyage Recommencé系列新作。

卡地亞於托斯卡尼的頂級珠寶展覽，是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Pa...
卡地亞於托斯卡尼的頂級珠寶展覽，是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Patricia Urquiola構思設計。(圖：卡地亞提供)

ONDULE戒指，白K金鑲嵌鑽石、主鑽為0.92克拉灰紫色鑽石。(圖：卡地亞提供...
ONDULE戒指，白K金鑲嵌鑽石、主鑽為0.92克拉灰紫色鑽石。(圖：卡地亞提供)

卡地亞頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）解說，透過此系列頂級珠寶，卡地亞以時代精神重新挖掘、詮釋卡地亞經典主題，猶如一趟嶄新旅程的起點，也因此系列名為Le Voyage Recommencé，透過精巧複雜的立體結構、凸顯線條和抽象美感、運用新穎的色彩搭配、致敬世界的蓬勃生機與萬千姿態。

卡地亞全球品牌大使鞏俐配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列...
卡地亞全球品牌大使鞏俐配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Panthère Chaleureuse藍寶石轉換式項鍊及胸針。(圖：卡地亞提供)

艾兒芬妮配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Magnoli...
艾兒芬妮配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Magnolidae轉換式項鍊及胸針。(圖：卡地亞提供)

從系列幾款代表性作品可見，寶石是卡地亞創作的起點。SAMA項鍊就是以金屬鑲鑽的結構勾勒托缽僧（Dervish）不斷轉圈時飄揚的衣襬，環繞交疊的流暢曲線襯托一顆重19.27克拉的錫蘭藍寶石。ONDULE戒指的微縮立體構型，以半月形鑽石環繞中央一枚罕見的0.92克拉灰紫色鑽石。而可拆解變換為兩條獨立項鍊的Claustra項鍊，以短而緊湊的線條交織而成的精巧結構，聚焦一系列盾形鑽石，其中包括一顆珍罕的4.02克拉主鑽。品牌最具代表性的動物美洲豹，則以融會抽象和寫實的手法體現於Panthère Givrée美洲豹項鍊上，鮮明豹斑襯上三顆顏色明豔、總重20.33克拉的海水藍寶。

Panthère Givrée美洲豹項鍊。(圖：卡地亞提供)
Panthère Givrée美洲豹項鍊。(圖：卡地亞提供)
卡地亞於托斯卡尼的頂級珠寶展覽，是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Pa...
卡地亞於托斯卡尼的頂級珠寶展覽，是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Patricia Urquiola構思設計。(圖：卡地亞提供)
ONDULE戒指，白K金鑲嵌鑽石、主鑽為0.92克拉灰紫色鑽石。(圖：卡地亞提供...
ONDULE戒指，白K金鑲嵌鑽石、主鑽為0.92克拉灰紫色鑽石。(圖：卡地亞提供)
Panthère Givrée美洲豹項鍊。(圖：卡地亞提供)
Panthère Givrée美洲豹項鍊。(圖：卡地亞提供)
卡地亞全球品牌大使艾兒芬妮出席品牌最新Le Voyage Recommencé頂...
卡地亞全球品牌大使艾兒芬妮出席品牌最新Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。(圖：卡地亞提供)
卡地亞全球品牌大使鞏俐出席Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。...
卡地亞全球品牌大使鞏俐出席Le Voyage Recommencé頂級珠寶晚宴。(圖：卡地亞提供)
卡地亞全球品牌大使鞏俐配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列...
卡地亞全球品牌大使鞏俐配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Panthère Chaleureuse藍寶石轉換式項鍊及胸針。(圖：卡地亞提供)
艾兒芬妮配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Magnoli...
艾兒芬妮配戴的Le Voyage Recommencé頂級珠寶系列Magnolidae轉換式項鍊及胸針。(圖：卡地亞提供)

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