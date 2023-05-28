女神必備單品 盤點古力娜扎、泰勒絲愛用隨身包款

古力娜扎一身白色如網球裝的look，加上COACH經典花紋丹寧Riya後背包來襯托，讓人彷彿覺得是仙女下凡。(取材自微博)

與曹佑寧大方認愛的王淨本來就有著俏皮魅力，搭配了印花洋裝與水桶包的造型，更凸顯了小女人式的可愛吸引力。正在巡演的美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）則被拍到以丹寧短褲、白襯衫，加上經典長型包款，展現率性丰采；被譽為「新疆 四美」之一的古力娜扎，帶有優雅與運動風格的白色上衣與摺裙，混搭粉色後背包，更顯得甜美動人。

演員王淨身著Tory Burch春夏系列印花真絲洋裝搭配T Monogram迷你緹花水桶包、Ladybug幸運瓢蟲球鞋。（圖：Tory Burch提供）

Tory Burch春夏系列 T Monogram迷你緹花水桶包。(圖:Tory Burch提供)

近期與柯震東一同替動畫電影 「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」擔任中文配音的王淨，除了有伶俐俏皮的模樣，更有曹佑寧常見的可愛面貌；像是詮釋了Tory Burch春夏系列印花真絲洋裝搭配T Monogram迷你緹花水桶包，展現青春活力。同時王淨身穿的及膝的印花真絲洋裝在藍綠色圖騰下，有著淺藍色Ladybug幸運瓢蟲球鞋襯托，而可肩背與手提的T Monogram迷你緹花水桶包，透過象牙白的經典雙T Logo呈現低調雋永，並在細節處透露出淡雅魅力。

白色寬鬆剪裁襯衫上衣，搭配丹寧不收邊短褲的風格，有著率性的質感，泰勒絲還添加了Ralph Lauren焦糖色Welington Collection側背包。（取材自Instagram)

仍在世界巡迴演唱會的流行天后泰勒絲，被媒體拍到私下逛街穿搭，也十分簡約但有個性。白色寬鬆剪裁襯衫上衣，搭配丹寧不收邊短褲的風格，有著率性的質感，泰勒絲還添加了Ralph Lauren焦糖色Welington Collection側背包，讓整體造型頓時有了亮點。本來就是以馬蹄鐵當作靈感，來設計Welington Collection包包釦環，因此與其穿搭略帶帥氣的氛圍十分合拍。

想要維持甜美清新風格的人，則不能忘了古力娜扎近日的服裝搭配，一身白色如網球裝的look，加上COACH經典花紋丹寧Riya後背包來襯托，讓人彷彿覺得是仙女下凡。