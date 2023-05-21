手工精湛 G-Dragon、KAWS都找來自台灣的「他」訂做鞋

欣賞來自台中的RIFARE Co®手藝，G-Dragon私下訂了一雙以New Balance 2002R為基礎，並裝飾個人潮牌PEACEMINUSONE的招牌元素。。（取材自instagram）

來自台中的再製鞋單位RIFARE Co®繼4月底，韓星G-Dragon權志龍現身機場 ，穿了由他們量身訂製鞋款後。知名潮流藝術家KAWS也聞名而來，委託打造了一雙獨特分趾鞋，再度於網路上引起討論，但粉絲們想要入手同款，可能是沒有機會。

今年4月下旬，韓星G-Dragon權志龍現身機場穿搭，引起了潮流迷的討論，原因在於身為Nike長期合作對象的他，竟穿了一雙貌飾聯名款New Balance鞋，讓人譁然。不過，後來證實G-Drago並未移情別戀，而是欣賞來自台中的RIFARE Co®手藝，私下訂了一雙以New Balance 2002R為基礎，並裝飾個人潮牌PEACEMINUSONE的招牌元素「小雛菊」繡章的分趾鞋。

韓星G-Dragon權志龍（左）跟知名藝術家KAWS都找了來自台中的再製鞋單位RIFARE Co®訂做鞋款。（取材自instagram）

不到一個月，RIFARE Co®則在instagram上公布藝術家KAWS的訂單，這一次則是以Nike SB Dunk Low鞋來改造，維持分趾鞋的特色，但妝點了帶有KAWS經典「XX」符號的角色圖騰，讓潮流迷都很想入手。

RIFARE Co®在instagram上公布藝術家KAWS的訂單，這一次則是以Nike SB Dunk Low鞋來改造，維持分趾鞋的特色，但妝點了帶有KAWS經典「XX」符號的角色圖騰。（取材自instagram）

成立於2019年的RIFARE Co®最早專注於鞋款創作，後來才將經典運動鞋以Tabi分趾方式改造，開始在網路上爆紅，因此才接受客製化的服務。平均價格在2萬元台幣起跳，下單後約需等待1到1.5個月手作時間。

Converse x DRKSHDW TURBODRK聯名系列鞋。（圖：Converse提供）

Converse x DRKSHDW TURBODRK聯名系列鞋。（圖：Converse提供）

若不想等待那麼久，又想入手話題設計，不妨看看Coverse再度與暗黑風格設計Rick Owens旗下支線DRKSHDW合作的全新TURBODRK系列。透過對經典款帆布鞋扭曲重塑的創新設計，新款TURBODRK Chuck 70鞋款，首次在外底上使用Converse的Max Grind工藝，將40%回收再利用材料運用到大底製作，同時與橡膠鞋頭覆面和後跟標相呼應，並於鞋舌加入鬆緊帶，為消費者帶來不同以往的穿著體驗。