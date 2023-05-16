什麼？肥皂沐浴乳竟是吸引蚊子的罪魁禍首…這味道它最愛

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我們都知道，容易被蚊子咬的人，都是某種氣味特別吸引牠們。但你有想過，你每天用的肥皂或沐浴乳的味道，也是影響你會不會吸引蚊子的原因之一。一項新的研究發現，用不同的肥皂清洗可以改變一個人的氣味特徵，使用含有印楝油或椰子油脂肪酸的肥皂，可能讓蚊子遠離你，而花香味的肥皂味則可能讓蚊子更愛你！

有些人總是特別容易被蚊子叮，個人的體味或特殊的氣味被認為是吸引蚊子的主因，根據外媒《healthline》報導，一項發表在《iScience》雜誌上的研究發現，用不同的肥皂清洗似乎可改變身上的氣味，讓蚊子遠離你。《healthline》訪問昆蟲學家David Price指出，肥皂和沐浴露中的某些分子和氣味會引發不同的反應。

而究竟用哪種肥皂比較能讓蚊子討厭你？研究指出，含有印楝油或椰子油脂肪酸肥皂的氣味，蚊子最不愛。牠們最喜歡花香，因此最好避免使用含有花香的肥皂和沐浴露。

不過UNLV公共衛生學院專門研究昆蟲傳播的熱帶傳染病的研究員Louisa Messenger仍強調，肥皂不是驅除蚊子的最佳方式，她建議使用經過驗證及經環保認可的驅蟲殺蟲劑、防蚊液，例如DEET敵避、派卡瑞丁和香茅等成分，這些成分的防蚊液可提供數小時的保護。

而除了戶外一定蚊子多，蚊子也常飛進室內，然後躲在某些地方伺機而動，再出來覓食。中興大學昆蟲學系教授杜武俊曾受訪指出，蚊子最愛的環境多是陰暗、濕度高，想捕蚊就到這些地方看看，也要特別注意這些地方的清潔。

驅蚊6妙方：

1.清除住家和工作場所周圍的積水。

2.穿長袖衣褲。

3.使用含DEET敵避、派卡瑞丁和香茅等成分的防蚊液。

4.不要使用花香味的肥皂或沐浴露，及香氣重的香水。

5.流汗時盡快擦乾，以免體味引來蚊子。

6.在戶外千萬不要靜止不動，如坐在涼亭聊天，易成為蚊蟲攻擊對象。