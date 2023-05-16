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48歲賈靜雯拎美包現身機場 滿滿少女感讓人不敢相信

記者曾智緯／即時報導
賈靜雯因為需要往返兩岸工作，因此機場穿搭也不馬虎，近期就被直擊她以丹寧無袖背心配搭黑色條紋長褲，小露性感纖腰。(圖:Tory Burch提供)
賈靜雯因為需要往返兩岸工作，因此機場穿搭也不馬虎，近期就被直擊她以丹寧無袖背心配搭黑色條紋長褲，小露性感纖腰。(圖:Tory Burch提供)

今年48歲的金馬、金鐘影后賈靜雯近期參與中國綜藝節目「乘風2023」，亮眼表現引起網友熱烈討論。也因為時常需要往返兩岸，讓不少人在機場也曾捕捉過野生的賈靜雯，更被其滿滿少女感所折服。近期，賈靜雯以無袖上衣搭配條紋裙、Tory Burch包款，展現不輸20歲世代體態，絲毫讓人不敢相信她已是3個女兒的媽媽。

賈靜雯因為需要往返兩岸工作，因此機場穿搭也不馬虎，近期就被直擊她以丹寧無袖背心配搭黑色條紋長褲，小露性感纖腰。同時賈靜雯還背了Tory Burch經典美包，以及手抱兔子玩偶現身，讓網友覺得她又萌又可愛，成為討論話題。值得一提的是賈靜雯挑選的Tory Bruch包款，是以20世紀最具代表性的美國社交名媛，也是賈桂琳甘迺迪的妹妹Lee Radziwill所命名，自2018年首度以水桶包的概念推出第一款設計，熱賣至今。而迷你雙層肩背包則是Lee Radziwill系列的衍生作品，除了維持時髦的輪廓之外，收納性大幅提升，而且袋口就像是衣領一樣，可敞開、半扣或是完全閉合，隨造型跟心情變化。

而Sandro則以「法式浪漫」出發，在這季推出RITTAH包包，為契合系列服飾自70年代城市風格擷取的靈感。於是，Sandro採用休閒卻不失優雅的設計，利用字母組合印花和對比色皮革飾邊的面料，或是光滑的皮革製成RITTAH包包，配有拉鍊和可拆卸鏈條，可肩背、手提或斜揹，藉以演繹舉手投足間的隨興感。

Sandro駝色鍊條皮革RITTAH包。(圖:Sandro提供)
Sandro駝色鍊條皮革RITTAH包。(圖:Sandro提供)
Sandro則以「法式浪漫」出發，在這季推出RITTAH包包，為契合系列服飾自7...
Sandro則以「法式浪漫」出發，在這季推出RITTAH包包，為契合系列服飾自70年代城市風格擷取的靈感。(圖:Sandro提供)
Sandro S LOGO鍊條RITTAH包。(圖:Sandro提供)
Sandro S LOGO鍊條RITTAH包。(圖:Sandro提供)
Tory Burch Lee Radziwill系列迷你雙層肩背包。(圖:Tor...
Tory Burch Lee Radziwill系列迷你雙層肩背包。(圖:Tory Burch提供)

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