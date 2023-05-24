Cruise度假系列大秀 Chanel洛城百年魅力投影

香奈兒2023/24 Cruise度假系列大秀日前於洛杉磯舉辦。(圖：香奈兒提供)

記述一座城市的百年風華、人文與自然、旭日升起與夜幕低垂，不需長篇大論或上萬膠卷；香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），以一場15分鐘的香奈兒2023/24 Cruise度假系列大秀共71套服裝，捕捉到了洛杉磯 （Los Angeles）這座城市的生命力與歷史脈動。從1920、30年代的浮華魅力，到1970、80年代的韻律動感，各年代時尚風格隨時尚與電影 的引領，踏入如夢似幻的場景。

權志龍等品牌大使齊聚

香奈兒品牌大使、韓流巨星權志龍（G-DRAGON）出席香奈兒洛杉磯度假系列大秀。(圖：香奈兒提供)

台灣音樂人、香奈兒品牌好友9m88(左)與ØZI出席香奈兒於洛杉磯舉辦的2023/24 Cruise度假系列大秀。(圖：香奈兒提供)

品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、瑪格羅比（Margot Robbie）、瑪莉詠柯蒂亞 （Marion Cotillard）、權志龍（G-Dragon）、周迅、王一博、莉莉柯林斯（Lily Collins）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、台灣音樂人ØZI、9m88等人都出席了香奈兒在洛杉磯的這場大秀。

夢想、運動、前衛藝術

維吉妮維婭鍾愛的各式深淺粉紅以漸層色調出現在運動風迷你短褲套裝上，搭配華麗的金色。(圖：香奈兒提供)

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1931年受邀至洛杉磯，為好萊塢 明星打造服裝，探索了這座充滿夢想的城市，並以新的形式創作。將近百年的時間過去，這座代表著前衛藝術、美國電影搖籃及由衝浪至溜冰的滑行運動，並象徵運動與身心安寧文化的城市，更蓬勃而兼容地將時代的演變融入自身，也成為香奈兒2023/24 Cruise度假系列的靈感泉源。

維吉妮維婭欽點的靈感繆思、瑞士模特兒Vivienne Rohner壓軸走秀。(圖：香奈兒提供)

「一方面向風華絕代的電影巨星致敬，一方面重現從事有氧課程、各類運動和溜直排輪的歡樂景象；一邊是夢想，一邊是需要的穿搭造型，一切關乎於取得平衡。」維吉妮維婭一語道盡這場秀的主軸，這也正是洛杉磯這座城市最令人著迷的風格。閃閃發光的水晶鑲飾迷你短褲和連身褲，繡飾胸衣和小背心，1960年代復古風套裝、浴袍和居家服飾，1930年代風格的鞋履和迪斯可舞鞋，縐綢與毛巾布，泳裝、圍裹式交叉設計上衣、襪套和晚禮服…每一套衣服都有它可以完美融入的洛杉磯城市場景。.

採用柔和粉彩色調的普普風印花，令人耳目一新。(圖：香奈兒提供)

大膽的漸層色彩讓人想起太平洋的落日餘暉，也流露80年代音樂派對的氣息。(圖：香奈兒提供)

五彩繽紛平衡經典黑白

手拿包上裝飾加州風情的椰子樹剪影。(圖：香奈兒提供)

柔和粉彩與令人耳目一新的鮮艷色調組成五彩繽紛的配色，展現出充沛活力，巧妙平衡香奈兒標誌性黑白色彩。維吉妮維婭鍾愛的各式深淺粉紅色調，有的堆疊互相呼應；耀眼的金色令人聯想到好萊塢的黃金歲月、像女皇般的巨星；將她們身影投映在大銀幕的耀眼燈光，以及永遠熱情的加州陽光。帶有霓虹螢光調的漸層色彩，則將人帶到夜幕低垂的沙灘派對上，在活力四射的氛圍和舞池聚光燈邀請下盡興舞動。

蝴蝶是以往較少出現在香奈兒設計中的元素，這次與星星和珍珠一起組成經典Y字項鍊。(圖：香奈兒提供)

香奈兒品牌的經典符碼也同時在歷史時光中自由遊走，呈獻五光十色、活潑優雅的百變面貌。織入華麗金蔥的斜紋軟呢為50年代的優雅套裝注入歡愉能量、經典五芒彗星圖騰在連身泳裝上勾勒出鏤空區塊，彩色雙C logo和皮革穿鍊的金屬鍊結組成各式各樣的項鍊手環，珍珠串鍊上除了大大小小的星星圖騰和雙C logo吊墜，也穿插金色立方、黑色與金色人字紋、迪斯可燈球、奶昔與直排輪等圖騰，呼應服飾材質、刺繡及印花的歡騰能量的同時，也讓人想起卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）鍾愛的風格，猶如旅行紀念品的吊牌上裝飾燦爛搖曳的椰子樹和太平洋的落日餘暉。