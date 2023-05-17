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Met Gala向老佛爺致敬 楊紫瓊、Jennie、宋慧喬現身

文╱記者孫曼
奧斯卡影后楊紫瓊身穿Prabal Gurung禮服，配RICHARD MILLLE鑽表。(美聯社)
奧斯卡影后楊紫瓊身穿Prabal Gurung禮服，配RICHARD MILLLE鑽表。(美聯社)

2023年度的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），因應今年特展主題「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」向傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐致敬，許多出席明星都穿上了他生前曾經擔任創意總監的品牌香奈兒（Chanel）、FENDI、Chloé以及他的同名品牌Karl Lagerfeld出席；其他像是代言Versace的安海瑟薇，就由該品牌創意總監Donatella Versace訂製向卡爾經典風格元素的服裝表達感念之情。而眾多男星則是換上高領白襯衫、皮手套、黑墨鏡等特色單品直接打扮成卡爾本人，現場可以說是「分身雲集」。

Blackpink成員Jennie穿著1990年的骨董香奈兒短洋裝。(圖：香奈兒...
Blackpink成員Jennie穿著1990年的骨董香奈兒短洋裝。(圖：香奈兒提供)

克莉絲汀史都華以全新短髮造型配香奈兒2016/17 Cruise度假系列的黑領白...
克莉絲汀史都華以全新短髮造型配香奈兒2016/17 Cruise度假系列的黑領白色短外套，與白色絲綢雪紡襯衫、黑色闊型長褲造型帥氣現身。(圖：香奈兒提供)

安海瑟薇穿著Donatella Versace以卡爾設計為靈感的Atelier ...
安海瑟薇穿著Donatella Versace以卡爾設計為靈感的Atelier Versace出席盛會。(圖：Versace提供)

香奈兒品牌大使暨2023 Met Gala聯合主席潘妮洛普克魯茲穿香奈兒1988...
香奈兒品牌大使暨2023 Met Gala聯合主席潘妮洛普克魯茲穿香奈兒1988年春夏高級訂製系列的薄荷綠連帽婚紗。(圖：香奈兒提供)

今年首度受邀出席Met Gala的「人間香奈兒」Jennie，和同為品牌大使的潘尼洛普克魯茲、克莉絲汀史都華、瑪格羅比、Margaret Qualley、Whitney Peak等人都穿著了卡爾執掌時期的香奈兒骨董服飾，向品牌的傳奇創意總監致敬。女星妮可基嫚更特地換上她2004年拍攝香奈兒No°5香水廣告時穿的粉色禮服，人和衣服都幾乎不見歲月痕跡！

妮可基嫚穿著2004年拍攝香奈兒 N°5形象廣告時的粉色羽毛訂製服裝。(圖：香奈...
妮可基嫚穿著2004年拍攝香奈兒 N°5形象廣告時的粉色羽毛訂製服裝。(圖：香奈兒提供)

吉賽兒邦臣穿著來自香奈兒2007春夏高級訂製服系列的骨董刺繡長洋裝與斗篷，猶如仙...
吉賽兒邦臣穿著來自香奈兒2007春夏高級訂製服系列的骨董刺繡長洋裝與斗篷，猶如仙女展翅。(圖：香奈兒提供)

卡爾許多生前眾多超模好友們，也都紛紛穿上他的經典設計亮相。「黑珍珠」娜歐蜜、吉賽兒邦臣、今年擔任聯合主席的之一的當紅歌姬杜娃黎波都選穿了骨董香奈兒禮服，卡拉迪樂芬妮則是穿上卡爾同名品牌的白襯衫和緊身褲短手套，以別具創意的方式感謝這位一路相挺的好友。

超模Kate Moss(右)穿著由Kim Jones特別設計的FENDI 202...
超模Kate Moss(右)穿著由Kim Jones特別設計的FENDI 2023春夏高級訂製系列，星二代女兒則穿著由Karl Lagerfeld設計的FENDI 2018-19秋冬系列高級訂製服。(美聯社)

宋慧喬穿FENDI 2023春夏高級訂製服，融合傳統的高級訂製服技術與現代優雅。...
宋慧喬穿FENDI 2023春夏高級訂製服，融合傳統的高級訂製服技術與現代優雅。(Getty Images)

卡爾曾在FENDI擔任創意總監長達54年，是品牌發展歷史的關鍵人物。他的好友超模凱特摩絲就以FENDI當今創意總監Kim Jones向卡爾致敬的2023春夏高級訂製服亮相，把卡爾生前最後一季的Fendi 2019秋冬高級訂製服留給女兒Lila Moss。今年首度出席Met Gala的FENDI品牌大使宋慧喬，則選穿了一襲仙氣過人的2023春夏的粉色緞面禮服，也是出自Kim Jones的致敬系列。

女星莉莉柯林斯扮成卡爾的超模靈感女神，穿Vera Wang設計的黑白雙色禮服，長...
女星莉莉柯林斯扮成卡爾的超模靈感女神，穿Vera Wang設計的黑白雙色禮服，長裙襬裝飾KARL的名字刺繡。(Getty Images)

莎瑪海耶克身著訂製的深紅色禮服，肩部飾有珍珠細節的皮革緊身馬甲造型，全身刺繡裙搭...
莎瑪海耶克身著訂製的深紅色禮服，肩部飾有珍珠細節的皮革緊身馬甲造型，全身刺繡裙搭配可拆式薄紗罩裙。(圖：GUCCI提供)

許多參與盛會的明星和設計師穿著則擷取卡爾經典設計元素並融入自己的創意。黑白雙色不僅是香奈兒最常出現的配色，也是卡爾自己最常穿著的服裝，因此幾乎成為整個會場的主色調，例如亞裔之光、奧斯卡影后楊紫瓊就身穿黑白雙色的Prabal Gurung的禮服出席。女星莉莉柯林斯不僅穿著了由婚紗女王Vera Wang打造的黑白雙色禮服，拖曳的長裙襬裝飾KARL的名字刺繡，妝髮更刻意模仿卡爾最愛的靈感女神、80年代超模Ines de la Fressange。莎瑪海耶克雖一身與眾不同的訂製深紅色GUCCI禮服，但肩部的珍珠細節和頭髮上的三朵山茶花，細節也讓人想起卡爾的設計。

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