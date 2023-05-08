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路易威登全新Pacific Chill香水 來一趟加州西岸之旅

記者孫曼／台北即時報導
每一款路易威登Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事。（圖：路易威登提供）
每一款路易威登Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事。（圖：路易威登提供）

每一款路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事。全新Pacific Chill香氛以美國太平洋海岸的壯麗景色為靈感，捕捉洛杉磯變幻莫測的情緒和氛圍，象徵嶄新的一天光線照在肌膚上，散發出讓肌膚暖洋洋所帶來的幸福、活力和愉悅感。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud以加州著名的運動和健康養生風潮為靈感，設計出Pacific Chill香水，結合黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草，帶來帶來清涼感和潔淨感，讓人感受到照耀在海面上的破曉陽光。

他表示香水的創作受到加州人喜愛的排毒果昔啟發「黑醋栗是一種很有趣的水果。它充滿活力、果香，也濃縮了葉子的味道，散發出雪松和檸檬的香氣。黑醋栗有著百變風貌，我用香菜和黃葵籽、羅勒、薄荷和柳橙精油的混合物加強了這一點。這個味道一閃而過，就像樹葉拂過肌膚。五月玫瑰賦予淡淡的花香甜味，將所有味道封在香水裡。」

LV同時推出的香水收藏硬箱及旅行攜帶包，比照同系列香水作品與洛杉磯當代藝術家Alex Israel合作，捕捉了凝視地平線時的「晨曦印象」，為Pacific Chill描繪了加州的地貌海景，在綠色調中加入多層次的藍色，呈現出平靜、涼爽和寧靜感。

Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Ale...
Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Alex Israel在Monogram帆布上的畫作。（圖：路易威登提供）

加州 洛杉磯

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