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BLACKPINK熱潮吹進整形界 醫點出「這部位」是關鍵

記者李姿瑩／台北即時報導
BLACKPINK成員們各自有不同的美。(取材自推特)
BLACKPINK成員們各自有不同的美。(取材自推特)

南韓女團BLACKPINK熱潮席捲全球，從穿搭、舞蹈到五官都成為年輕人模仿對象。BLACKPINK曾經被形容是「行走的髮型範本」，成員Jennie更是韓國女生票選「最想擁有的美貌」，因為她擁有一張「高級臉」，既有甜美氣質也不失個性美，可以說是最早帶紅「貓系顏」的代表。現在她已經是不折不扣的「人間香奈兒」，醫美界也受到這股「貓系顏」熱潮影響。

BLACKPINK另一位成員Jisoo不遑多讓，她近日推出solo專輯，不僅刷新韓國女歌手專輯紀錄，更掀起全球一股開花舞模仿熱潮。Jisoo出道後以精緻的五官和清新的個人魅力爆紅，身為BLACKPINK「門面擔當」的Jisoo，曾是2022年「全球最美」第一名，Jisoo更是近年最熱門的隆鼻範本，因為她的鼻型小巧而圓潤，高挺的鼻樑及飽滿的鼻頭能將整體五官襯托的更加動人，Jisoo被選為全球最美女星，當之無愧。

台灣整鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，「韓流」席捲全球，韓國女星各個擁有小巧玲瓏的俏鼻，看起來秀氣又自然。他分析這幾位女星外型出色的關鍵，因為鼻子是整張臉的重心，好看的鼻子能讓整體五官更精緻立體，於是追求高挺鼻樑的人口有增無減，但整鼻不是無止境的追求高挺，適合自己五官比例的鼻型才是「完美」。

邱浚彥介紹目前市面上隆鼻植入物選擇眾多，目前常見的隆鼻植入物有矽膠、人工植入物、自體跟異體肋骨、鼻中膈軟骨等，安全性跟風險都不同，他建議想要隆鼻重建，以自體肋骨隆鼻是目前很熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，符合五官比例，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條，且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，不要過度清潔鼻孔，以及不要讓鼻子的傷口碰到生水，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

此外，他建議愛美的女性，如果只是對現在的鼻型不滿意，想要讓鼻型更好看，也可以使用其他植入物去改善即可，例如，假設病患只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去調整，一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的方面去塑型。

邱浚彥提醒，的確有不少民眾會拿著明星照片上整形診所要求比照辦理，他建議民眾應該在術前做充份的諮詢，找到最適合自己的鼻形，挑選有經驗、口碑良好的醫師，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

邱浚彥常遇到想整成明星臉的女性。(圖：法喬醫美診所提供)
邱浚彥常遇到想整成明星臉的女性。(圖：法喬醫美診所提供)

BLACKPINK 手術 雕塑

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