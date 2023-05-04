龍蝦上身 TOMMY HILFIGER跨界義名師Sit Down Please？

TOMMY HILFIGER以ANDY WARHOL經典創作發想，因應夏日推出度假聯名款，逗趣圖案設計，讓人發噱。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

美國時尚 品牌TOMMY HILFIGER最新系列是和「義大利 名師Sit Down Please」合作嗎？不然怎麼龍蝦圖案爬滿身？這其實是以傳奇普普藝術大師ANDY WARHOL經典創作發想，因應夏日到來所推出的度假聯名款，逗趣圖案設計，的確會讓人發噱。

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦百慕達短褲。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦抽繩泳褲。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦運動衫。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

還記得2022年秋季時，TOMMY HILFIGER曾推出向ANDY WARHOL其知名工作室The Factory致敬的「Tommy Factory」概念嗎？TOMMY HILFIGER在這季，並直接以大師的創作為靈感，打造聯名系列，展現紐約夏日度假勝地Montauk的輕鬆寫意和藝術能量。品牌透過色彩、印花及不同質感間搭配，碰撞出有別以往的海灘風情，像是男裝包含了普普藝術風格的龍蝦圖案上衣和泳褲、別緻的牛津襯衫及印花開襟衫。這系列的女裝則有受到ANDY WARHOL經典畫作「Sunset日落」啟發的泳衣、裙裝及襯衫，更有經典旗幟Logo單品可輕鬆穿出休閒風格。

Moncler 520系列圓領衫。（圖：Moncler提供）

Moncler 520系列棒球帽。（圖：Moncler提供）

呼應5月20日（520）的諧音哽「我愛你」，義大利機能時尚品牌Moncler打造了迷你系列（圖：Moncler提供）

而呼應5月20日（520）的諧音哽「我愛你」，義大利機能時尚品牌Moncler打造了迷你系列，讓消費者也能透過穿搭表達情意。Moncler將品牌經典毛氈標誌融入「Love」字樣刺繡，運用在休閒T恤、防風夾克、短褲、棒球帽等一系列白色為主軸的單品，讓紅色刺繡圖案與黑色字體，格外醒目。

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列女裝有受到ANDY WARHOL經典畫作「Sunset日落」啟發的泳衣、裙裝及襯衫。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列日落圖案抽繩泳褲。（圖：TOMMY HILFIGER提供）

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦長袖襯衫。（圖：TOMMY HILFIGER提供）