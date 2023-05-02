Met Gala紅毯 「星期三」秀美腿 「翹臀珍」露東西半球

珍妮奧特嘉（左）與珍妮佛羅培茲（右）分別以不同風格現身大都會藝術博物館慈善晚宴。(取材自Instagram)

有著「時尚奧斯卡 」封號的大都會 藝術博物館 慈善晚宴（Met Gala）依舊在眾人關注下展開，不少知名設計師、名人、模特兒、運動明星都受到邀請。特別的是今年為致敬已故設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）當作主題，因此除了身穿他曾操刀設計的Chanel、Chole或是Fendi等骨董裝現身之外，包括了「星期三」珍妮奧特嘉（Jenna Ortega）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人都以黑、白色系造型出席，展現高級感。

傳奇設計師卡爾拉格斐在2019年辭世，他長達70年的傳奇生涯，影響了整個世代的服裝美學。因此在今年的大都會藝術博物館慈善晚宴就以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題舉辦展覽，並向其致敬。由於卡爾拉格斐鍾愛黑、白色系穿搭，因此出席慈善晚宴的名人們莫不以此為靈感，妝點自己的紅毯穿搭。

像是因為影集「星期三」爆紅的珍妮奧特嘉就身穿設計師Thom Browne特別量身打造，帶有一絲學院風格的露腿套裝，除了性感的馬甲式內搭，還點綴了珍珠、蝴蝶結，以及仿製Chanel的山茶花珠飾，來呼應晚宴主題。

珍妮奧特嘉身穿設計師Thom Browne特別打造學院風格露腿套裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。(取材自Instagram)

英國女星艾蜜莉布朗則是Michael Kors Collection特製的紅毯裝，以白色蕾絲上衣搭配了黑色亮片曳尾長褲，領口也不忘了點綴蝴蝶結與山茶花。

英國女星艾蜜莉布朗身穿Michael Kors Collection特製紅毯裝，現身大都會藝術博物館慈善晚宴。(取材自臉書)

而中國超模劉雯的抹胸式禮服則是出自設計師Tory Bruch之手，黑色裙擺下，藏有裝飾在烏干紗上的白色立體山茶花，同樣是向卡爾拉格斐招牌設計元素致意。

中國超模劉雯穿Tory Bruch抹胸式禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。(取材自Instagram)

女星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）帶有氣勢的黑、白圍裹式造型，同樣是Michael Kors Collection客製款；讓辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）雙峰呼之欲出的粉膚色洋裝，點綴了珍珠與衍縫設計，則是Tory Bruch的手筆。

凡妮莎哈金斯現身大都會藝術博物館慈善晚宴，黑、白圍裹式造型為Michael Kors Collection客製款。(取材自臉書)

辣模艾蜜莉瑞特考斯基穿Tory Bruch粉膚色洋裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。(取材自Instagram)

性感女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則是選穿Ralph Lauren為她量身訂製，以天鵝絨為素材繞脖式上衣，結合粉色緞面長裙，辣秀東、西半球的同時，依舊保有高級感。