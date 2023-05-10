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Carrera 60周年 TAG Heuer賽車動感隱現

記者釋俊哲／日內瓦報導
不僅品牌大使Ryan Gosling戴上Carrera Glassbox拱形計時腕表藍面款，TAG Heuer也宣布將推出Ryan Gosling拍攝的動感短片，格外令人期待。(圖：TAG Heuer提供)
不僅品牌大使Ryan Gosling戴上Carrera Glassbox拱形計時腕表藍面款，TAG Heuer也宣布將推出Ryan Gosling拍攝的動感短片，格外令人期待。(圖：TAG Heuer提供)

賽車賽事擁有鮮明連結的泰格豪雅（TAG Heuer），今年適逢Carrera系列60周年，在日內瓦的鐘表與奇蹟現場展出賽車主題布置與系列新品，並加碼推出Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表、Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表與Carrera 36毫米日期腕表，展現蓄勢待發的奔馳力道。

Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表。(圖：TAG Heuer提供...
Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表。(圖：TAG Heuer提供)
Carrera系列的三款全新日期腕表皆為36毫米，中性的尺寸兼容男女手腕。(圖：...
Carrera系列的三款全新日期腕表皆為36毫米，中性的尺寸兼容男女手腕。(圖：TAG Heuer提供)

年度主打首推Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表，以其特殊的拱形藍寶石水晶玻璃與面盤設計，提升了讀取時間的便利與通透感，以及陀飛輪加上計時碼表的自製機芯，具收藏話題。然而運動風格表款並非男性專屬，新款的Carrera日期腕表則具備中性的36毫米和暖銀、粉紅、粉彩綠、藍色等新色，讓女性也能輕鬆駕馭，同時分鐘與時標刻度中間，藏有明亮不一的三段式線條，帶出如賽車儀表板的競速與動態感。

現場最閃亮點首推一只Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪，是與Lusix與Diamaze等組織合作，在44毫米的光滑黑色噴砂陽極處理氧化鋁表殼、表圈、表帶、面盤個別以特殊製程鑲嵌入合計124顆、總重約15.5克拉的實驗室培育鑽石。鑽石的排列、切割形態各各相異，並和黑色衝撞出高反差的奇異光澤，機芯則運用上經瑞士天文台認證的Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph機芯，集前衛、閃耀與精密於一身，更為Carrera的60周年、盛大喝采。

Aquaracer Professional 200腕表18K玫瑰金款。(圖：T...
Aquaracer Professional 200腕表18K玫瑰金款。(圖：TAG Heuer提供)

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