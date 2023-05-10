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AUDEMARS PIGUET、PANERAI 限量腕表 霸氣「黑」當道

文╱記者釋俊哲
皇家橡樹離岸型紀念計時碼表，除了紀念「皇家橡樹離岸型」的30周年，也向1999年的阿諾電影「魔鬼末日」致意。(圖：AUDEMARS PIGUET提供)
皇家橡樹離岸型紀念計時碼表，除了紀念「皇家橡樹離岸型」的30周年，也向1999年的阿諾電影「魔鬼末日」致意。(圖：AUDEMARS PIGUET提供)

絕對的黑色，總能帶來沉靜、力量以及高級感。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）與沛納海（PANERAI）近日不約而同發表了黑色視覺全新表款，前者是為慶祝經典系列的30周年，後者則二度與動力潛艇攜手，展現黑色獨特、精密、複雜的藏家級限量時計。

為了慶祝「皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）」30周年，愛彼發表一只新款的皇家橡樹離岸型紀念計時碼表，黑色陶瓷、黑色面盤、黑色表帶但裝飾以黃色搶眼細節的這只表款，將曾於1999年與影壇動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）合作的「魔鬼末日」紀念款（型號25770SN）推出黑色陶瓷材質，43毫米的表殼並使用新一代4401自動上鍊機芯並搭配黑色自動盤，並歸功於陶瓷的輕量化，整只表款僅103公克，配戴舒適、大而有當，全球限量500只。

Submersible S BRABUS Verde Militare Edit...
Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕表，自動上鍊機械機芯、47毫米CarbotechTM碳纖維表殼、三日動力儲存、防水300米、限量200只。(圖：PANERAI提供)

沛納海則繼2021、2022之後，第三度與賓士御用改裝品牌BRABUS推出聯名表款：Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕表（型號：PAM01283）。表款是從BRABUS的Marine Shadow豪華動力遊艇得到靈感啟發，47毫米的Carbotech表殼具有比鋼、鈦金屬還輕盈的特點，並兼具抗腐蝕性，同時P.4001/S自動上鍊鏤空機芯並在正面銘刻以代表BRABUS的首字母B字樣，功能則具備第二時區顯示與日夜顯示，以及以鎢合金打造的偏心自動盤。

表款並具備300米防水性能，以及一條黑色小牛皮表帶、一條軍綠色橡膠表帶。軍綠色的夜光塗料與指針細節、表冠顏色，並帶來鮮明、粗獷的戶外運動風格聯想，全球限量200只，物以稀為貴。

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