壓力大…時尚品牌「媽媽解放日記」 平底鍋、焦吐司入鏡

風趣的「媽媽解放日記」視覺，將烤焦的吐司、嬰兒車、家電全入鏡，展現「媽媽也不想努力了」的幽默情境。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

生活中永遠面對不完的瑣事、永遠需要照料操心的家人，總讓媽媽這個角色承受過多壓力。時尚 品牌夏姿陳（SHIATYZY CHEN）推出風趣形象視覺「媽媽解放日記」，除了將平底鍋、嬰兒車、家電入鏡奇想入鏡展現幽默DNA，更為普天媽媽獻上衷心敬意。

永遠做不完的家事，趣味演繹了媽媽最後只想在彈跳床上坐下來。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

翻飛的食材與沈重的鐵鍋，趣味展現了媽媽們才懂得的、手臂與心理的雙重疲累。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

一手嬰兒車、一手牛飲咖啡的情境，似乎象徵媽媽需要永遠都不嫌少的清醒與能量。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

燒焦的吐司、伴隨著需要狂嗑咖啡 的嬰兒車、用力甩動食材的鐵鍋、永遠處理不完滿天飛的帳單與紙本...時尚品牌夏姿陳（SHIATYZY CHEN）推出的全新企畫「媽媽解放日記」，捕捉到媽媽一年365天的各種壓力面向，除了令人不禁莞爾，同時也提醒了家人與男性，記得在母親節 時向媽媽表達感謝之意。

菱形鏤空拉鍊無袖洋裝。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

幾何綁帶設計網紗禮服。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

而雖然肢體動作浮誇、表情逗趣，但模特兒們則悉數穿上了SHIATYZY CHEN的春夏新裝，展現愜意、隨性的日常時尚。像是春夏系列「䫑巧」以七巧板帶來幾何的多重風格組合，亮黃色的烏干紗層次刺繡長裙，則在細節處展現品牌經典的刺繡細膩手工；幾何綁帶設計網紗禮服則以綁繩設計巧妙將幾何形狀融入黑色網紗禮服，古典中藏入當代感。

獨家開版幾何印花翻領外套。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

法式蕾絲透膚襯衫；幾何口袋設計直筒長褲。（圖：SHIATYZY CHEN提供）

另外又像是法式蕾絲透膚襯衫搭配幾何口袋設計的小喇叭西裝褲，白色襯衫中幾何條狀的雙層蕾絲滿佈了手臂和身軀，搭配長褲裝展現修長的身形輪廓，略帶中性的風格也像將母親的角色從傳統認知中「解放」，自信俐落、瀟灑明快。