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Nike把回收物料變最潮單品 洛杉磯後 倫敦、巴黎接續上架

記者曾智緯／綜合報導
Nike繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎。（圖：Nike提供）
Nike繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎。（圖：Nike提供）

如何延續永續精神，達到零碳排，幾乎是各個品牌當前的課題。作為運動時尚龍頭的Nike也不例外，繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎。

Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物...
Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。（圖：Nike提供）

Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物...
Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。（圖：Nike提供）

在環境友善與永續發展，Nike一直走在前頭，並不斷的嘗試各種方式，於是在去年推出了Re-Creation計畫，透過收集當地的二手和庫存品、材料，並使用它們來創造新穎且符合在地化設計與製造的產品。絕無僅有的風格結合環保意念，讓Nike Re-Creation系列深受歡迎，於是今年品牌將這概念推廣至倫敦、巴黎，推出全新升級版。於是Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。另外還宣告了夏天將會進駐巴黎，並與當地的設計師 Sarah Moh合作全新的Re-Creation系列。

談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致...
談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致環境友善系列支線，採用天然纖維等材質，結合多種植物染色技術而成。（圖：LEVI’S提供）

而談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致環境友善系列支線，採用天然纖維等材質，結合多種植物染色技術而成。這一季的女裝單品包含方正版型搭配丹寧包釦的經典Type II版型丹寧夾克外套、納入以80年代Mom Jeans風格為靈感的丹寧短褲，長袖修身丹寧襯衫。男款單品囊括復古寬鬆繭型丹寧褲，以BioBlack TX植物性碳黑染料呈現，及採用有機棉料和天然植物色染的復古剪裁丹寧夾克外套等。其中BioBlack TX是由回收木材所製成的植物性碳黑染料，為100%環境友善。

LEVI’S WELLTHREAD系列長袖修身丹寧襯衫。（圖：LEVI’S提供）
LEVI’S WELLTHREAD系列長袖修身丹寧襯衫。（圖：LEVI’S提供）

LEVI’S WELLTHREAD系列復古風格丹寧夾克外套。（圖：LEVI’S提...
LEVI’S WELLTHREAD系列復古風格丹寧夾克外套。（圖：LEVI’S提供）

LEVI’S WELLTHREAD系列復古寬鬆繭型丹寧褲。（圖：LEVI’S提供...
LEVI’S WELLTHREAD系列復古寬鬆繭型丹寧褲。（圖：LEVI’S提供）

LEVI’S WELLTHREAD系列Type II版型丹寧夾克外套。（圖：LE...
LEVI’S WELLTHREAD系列Type II版型丹寧夾克外套。（圖：LEVI’S提供）

LEVI’S WELLTHREAD系列老媽丹寧短褲。（圖：LEVI’S提供）
LEVI’S WELLTHREAD系列老媽丹寧短褲。（圖：LEVI’S提供）

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