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品牌聯手大師 米蘭設計周 精品家具驚嘆號

文╱記者孫曼
倫敦設計師Raw Edges為路易威登創作出Binda扶手椅和沙發，以及義大利設計師Zanellato/Bortotto的籃子、桌子。(圖：路易威登提供)
倫敦設計師Raw Edges為路易威登創作出Binda扶手椅和沙發，以及義大利設計師Zanellato/Bortotto的籃子、桌子。(圖：路易威登提供)

2023米蘭設計周期間，許多時尚風格品牌發表新作。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於米蘭塞爾貝洛尼宮（Palazzo Serbelloni）展出與多位設計大師合作的共11款全新Objets Nomades生活藝術家具系列作品，包括國際知名澳洲設計大師Marc Newson創作的Cabinet of Curiosities。愛馬仕（Hermès）家居新作從材料中汲取靈感，以去蕪存菁的減法設計呈現新作。FENDI Casa在位於斯卡拉廣場的FENDI米蘭精品店中展出，多款作品聚焦品牌精湛的皮革工藝。在於米蘭奇特里奧宮（Palazzo Citterio）登場的Dior Maison則持續去年與大師Philippe Starck的合作，推出此次最具代表性的Monsieur Dior扶手椅。

2023年米蘭設計周，Dior Maison續寫與Philippe Starck...
2023年米蘭設計周，Dior Maison續寫與Philippe Starck第二年的合作關係。(圖：Dior提供)

LV 網球發想 俏皮沙發

路易威登生活藝術家具系列主張富有創意的功能性家具和物品，今年與長期合作的Atelier Oï推出4件新作：Spiral Chandelier吊燈由多個香檳色金屬圓環與36條雙色皮帶相互交錯，Quetzal裝飾生動的皮革製羽毛，Piva掛燈由57個磨砂玻璃手鐲點綴折疊雙色皮革的花瓣，Origami Bowls由巧妙折疊和開槽的單塊皮革製成。

路易威登一年一度的游牧建築作品，將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭。...
路易威登一年一度的游牧建築作品，將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭。（Nomadic Pavilion）。(圖：路易威登提供)
Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾，由15個花形玻璃...
Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾，由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱，靈感來自路易威登的Monogram。(圖：路易威登提供)

倫敦設計師Raw Edges以網球為發想，創作出具有雕塑感和俏皮風格的Binda扶手椅和沙發，以Monogram為靈感，Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱；而Studio Louis Vuitton創造的Flower Carafe和Twist Glass擁有行雲流水的意象。路易威登一年一度的游牧建築作品則是法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。

Hermès 活力與極簡

愛馬仕Conservatoire椅子以當代細節重新詮釋1930年代的經典。(圖：...
愛馬仕Conservatoire椅子以當代細節重新詮釋1930年代的經典。(圖：愛馬仕提供)

愛馬仕於2023年米蘭設計周展示的家居創作，匯聚了古樸、自然活力、極簡等豐富多元的視覺美學。活動展區捨棄所有多餘的裝飾，僅以鐵桿與混凝土建構出幾何框架。Jasper Morrison以輕盈、現代的細節重新詮釋愛馬仕1930年代包覆皮革、稜角分明的幾何造型座椅；丹麥設計師Cecilie Manz構思的北歐風格Ancelle d'Hermès扶手椅以實木椅架搭配皮革座墊；Contour d'Hermès沙發以愛馬仕的皮革工藝傳統製作，椅墊以羊毛和竹節棉質帆布打造。

丹麥設計師Cecilie Manz為愛馬仕構思的Ancelle d'Hermè...
丹麥設計師Cecilie Manz為愛馬仕構思的Ancelle d'Hermès扶手椅。(圖：愛馬仕提供)
法國藝術家Jochen Gerner從「跳躍的愛馬仕」馬術比賽汲取靈感，創作的S...
法國藝術家Jochen Gerner從「跳躍的愛馬仕」馬術比賽汲取靈感，創作的Saut Hermès瓷器餐具。(圖：愛馬仕提供)

以吹製玻璃製作的極簡風格檯燈、簡約精緻的傳統裝飾座椅，以及飾以精美手工刺繡圖紋的地毯，皆展現愛馬仕對於有機材質的堅持。早餐套組瓷器餐具、地毯與毛毯上，以歡快線條勾勒的馬術元素向品牌傳統致敬。

FENDI Casa 舒適典雅

由Toan Nguyen為FENDI Casa設計的Totu系列繼續推出新作。(...
由Toan Nguyen為FENDI Casa設計的Totu系列繼續推出新作。(圖：FENDI提供)
Controvento Studio為FENDI Casa操刀設計的Peekas...
Controvento Studio為FENDI Casa操刀設計的Peekasit，以同名的FENDI經典Peekaboo包為靈感。(圖：FENDI提供)

FENDI Casa的設計環繞3大主軸：與工藝有關的Crafting、打造舒適氛圍的Family，以及散發出強烈迷人魅力的Vibrant；色調延續時裝的典雅氣息：從菸草色和米色開始，逐漸變成柔和洗練的灰色和粉紅色。3款新座椅包括以Peekaboo包為靈感的Peekasit，將Pequin條紋放大成3D立體圖案的Blown，以及運用高級皮件製作細節和工藝的Taiko，另外還有一款由Dimorestudio設計的Eros桌子，以及Cristina Celestino設計的Ottavia餐椅。

床架新增Delano與Totu兩款新作，燈具延續與Louis Poulsen品牌的密切合作。米蘭設計周期間更特地請荷蘭設計師Joost van Bleiswijk以FENDI的拱門圖案為出發點來設計展示櫥窗。

雕塑 澳洲 時尚

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