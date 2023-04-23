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Zendaya「死亡角度」拍LV新包廣告 網熱議：太美了

記者孫曼／即時報導
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人Zendaya演繹的品牌首支廣告。（圖：路易威登提供）
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人Zendaya演繹的品牌首支廣告。（圖：路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布最新品牌大使、Capucines包包代言人千黛亞（Zendaya）所演繹的第一個形象廣告，以及拍攝該形象廣告的幕後花絮。她手提天藍色的Capucines包，在法國蔚藍海岸的侯克布韻馬丁角、現代主義先驅建築師和設計師艾琳格雷（Eileen Gray）設計的E -1027別墅中拍攝這組形象，由知名攝影師雙人組Mert Alas & Marcus Piggott掌鏡。

好萊塢女星Zendaya日前在3月舉行的路易威登2023年秋冬女裝秀上擔任首排嘉賓，她表示這次拍攝場景相當夢幻，自然的太陽光影投射到牆上的影子就能營造強烈的視覺效果。不過影片日前在網路社群上發表後，網友反應相當兩極：部分網友覺得實在太美了，尤其是一般人都會避免從下而上以免顯胖的拍攝角度還能如此纖細脫俗；但也有許多千黛亞粉絲認為女神天然狀態最美，其實不需修圖到這個地步。

路易威登以在1854年開設首間專門店的巴黎街道Rue Neuve-des-Capucines為名，於2013年推出Capucines包款，至今已經是品牌最具代表性的包款之一。包款採用全粒面的Taurillon皮革製作，可手提、肩背、斜背，翻蓋上可以展示Monogram花朵圖案，或是將翻蓋塞入包身，便能露出包覆皮革的LV縮寫字母

Zendaya演繹的路易威登首支廣告，在法國蔚藍海岸的侯克布韻馬丁角拍攝。（圖：...
Zendaya演繹的路易威登首支廣告，在法國蔚藍海岸的侯克布韻馬丁角拍攝。（圖：路易威登提供）
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人...
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人Zendaya演繹的品牌首支廣告。（圖：路易威登提供）
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人...
路易威登發布由金球獎得主、同時也是路易威登最新品牌大使、Capucines代言人Zendaya演繹的品牌首支廣告。（圖：路易威登提供）

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