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跟著鄭秀文、高允貞「玩」珠寶 沒耳洞一樣超吸睛

記者釋俊哲／即時報導
鄭秀文與高允貞近日不約而同選擇耳骨夾、耳扣等輕珠寶單品，帶來細節處的輕奢閃耀穿搭。合成圖。（取材自Instagram、Boucheron提供）
鄭秀文與高允貞近日不約而同選擇耳骨夾、耳扣等輕珠寶單品，帶來細節處的輕奢閃耀穿搭。合成圖。（取材自Instagram、Boucheron提供）

曾6次鍛羽而歸、第7回終於順利拿下香港金像獎影后的鄭秀文，無疑堪稱是前幾天香江影壇最熱血、最閃耀一幕。而現身香港金像獎紅毯的她，更以黑色性感洋裝小秀刺青，讓人完全看不出年紀邁入5字頭、大秀不科學的動感活力。

鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾...
鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡。（圖：Boucheron提供）

從1990年來曾10次在紅磡體育館舉辦大型演唱會的鄭秀文，過往曾演出「孤男寡女」、「我左眼見到鬼」、「鍾無艷」、「盲探」、「無間道」等多部知名賣座港片，但總和影后失之交臂；這次終於順利以「流水落花」一片拿下香港金像獎的她，奪獎時表示這個獎項對她而言好像遙不可及、又覺得只有一步之遙，最後並感性表示，終於不用坐在台下陪跑了！

鄭秀文出席本屆香港金像獎時，一身細肩帶側邊鏤空黑色長洋裝，帥氣、性感也高貴。（圖...
鄭秀文出席本屆香港金像獎時，一身細肩帶側邊鏤空黑色長洋裝，帥氣、性感也高貴。（圖：Boucheron提供）

而出席典禮現場時，鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡；原來這系列珠寶出自法國珠寶品牌Boucheron的Quatre系列和Liseré系列耳環等珠寶。其中Liseré系列耳環是以白金750勾勒上黑漆飾邊，具有獨特的八角形輪廓，Quatre Double White系列耳夾則混用了白金、白色陶瓷與鑽石，簡約也大方。

高允貞在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀...
高允貞在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀風格。（圖：Boucheron提供）

其實同系列珠寶先前也曾為南韓明星高允貞所配戴；上周時Boucheron便曾發表了Quatre Black與Quatre Doube White系列新品，高允貞的造型不僅同樣使用了耳骨夾、耳環，更將大量的耳骨夾變成髮飾，變成宛如雷鬼「辮子」頭造型。

Quatre Black白金鑽石手環。（圖：Boucheron提供）
Quatre Black白金鑽石手環。（圖：Boucheron提供）

項鍊可以重複疊加，可以在正面或背後，是Boucheron的無形風格宣言。（圖：B...
項鍊可以重複疊加，可以在正面或背後，是Boucheron的無形風格宣言。（圖：Boucheron提供）

除了運用大量在不同手指的疊加，在高允貞拍攝的新形象視覺Basic not Basic中，也可看到像是不同長短的項鍊疊加，甚至將項鍊搭配在背面，創造出豐富的風格層次。全系列並包含髮飾、戒指、項鍊與耳扣等多種單品，想還原天后或韓星女神風采？或許先從珠寶的實驗遊戲開始！

Quatre Black白金鑽石項鍊。（圖：Boucheron提供）
Quatre Black白金鑽石項鍊。（圖：Boucheron提供）

Quatre Double White耳骨夾。（圖：Boucheron提供）
Quatre Double White耳骨夾。（圖：Boucheron提供）

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