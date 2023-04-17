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鄭秀文金像獎封后 搶穿H&M聯名MUGLER鏤空裝

記者曾智緯／即時報導
鄭秀文此次登台領取影后大獎時，搶先穿5月才會開賣的H&M聯名MUGLER鏤空裝，薄紗拼接剪裁，讓好身形若隱若現。(取材自Instagarm)
鄭秀文此次登台領取影后大獎時，搶先穿5月才會開賣的H&M聯名MUGLER鏤空裝，薄紗拼接剪裁，讓好身形若隱若現。(取材自Instagarm)

2023香港金像獎頒獎典禮落幕，入圍多次的鄭秀文先是以電影「流水落花」主題曲「我這樣活了一天」拿下最佳原創電影歌曲，帶著呼聲極高的氣勢，擊敗了去年的金馬影后張艾嘉、毛舜筠等人，順利封后。而且無論是紅毯上、還是在領獎時，鄭秀文的穿搭，同樣引起影迷的熱烈討論。

影、歌雙棲的鄭秀文從1992年開始，就從歌手跨界成為演員，挑戰過無數的角色。更自2000年開始，七次入圍香港金像獎女主角獎，演技有目共睹，但都與大獎擦身而過。然後此次，鄭秀文終於憑電影「流水落花」登頂封后，更讓影迷們覺得實至名歸，特別是在頒獎典禮上，她自合作數次天王劉德華的手中接下獎項，展現多年情誼與默契，也惹哭了不少人。

除了演技跟歌藝的成就之外，鄭秀文在穿搭上更是公認的「時髦迷」，無論是公開露面還是私服造型，都能凸顯駕馭不同服裝的能耐。如同鄭秀文此次登台領取香港金像獎影后大獎時，就搶先穿了5月才會開賣的H&M聯名MUGLER鏤空裝，透過薄紗拼接的剪裁，讓好身形若隱若現。性感魅力破表之餘，這件服裝也十分挑人穿，若有一絲的贅肉在腰間，就會破壞整體輪廓，說明了今年50歲的鄭秀文是有多努力在維繫身材。

香港金像獎典禮上梁詠琪選穿Ralph Lauren的綠色格紋抹胸上衣與俐落剪裁長...
香港金像獎典禮上梁詠琪選穿Ralph Lauren的綠色格紋抹胸上衣與俐落剪裁長褲，搭配De Beers鑽石首飾，既帥又美。(圖:De Beers提供)

另外，跟鄭秀文有著姊妹淘情誼的梁詠琪也受邀出席香港金像獎頒獎典禮，她雖不以性感魅力著稱，但同樣是短髮女明星裡，擅長詮釋中性風格的人之一。在典禮上梁詠琪選穿了Ralph Lauren的綠色格紋抹胸上衣與俐落剪裁長褲，腰部背後更有一個大型蝴蝶結點綴，搭配了De Beers的鑽石首飾，既帥又美。同套服裝，先前「艾蜜莉在巴黎」的Lily Collins也曾穿過，但梁詠琪高人一等的比例，詮釋起來更有率性質感。

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