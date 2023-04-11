「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲 女神笑容戴出蕭邦的快樂

蕭邦全球品牌大使茱莉亞羅勃茲配戴品牌經典珠寶腕表。（圖：蕭邦提供）

奧斯卡 影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於2021年蕭邦全球品牌大使，演繹經典的滑動鑽石珠寶與腕表Happy Sport系列與Happy Diamonds系列，今年品牌釋出全新形象照，這位擁有真摯動人笑容的女星，除了配戴經典的Happy Diamonds腕表，也首度詮釋了品牌旗下更多的經典珠寶如靈動柔美的Precious Lace系列、經典迷人的心形圖騰Happy Hearts、以及圓弧造型的Happy Spirit系列，從容自由、灑脫率性的正能量，展現女性自信魅力。

蕭邦全球品牌大使茱莉亞羅勃茲配戴Happy Spirit系列珠寶。（圖：蕭邦提供）

蕭邦全球品牌大使茱莉亞羅勃茲演繹蕭邦Happy Sport系列腕表。（圖：蕭邦提供）

Precious Lace以高級訂製服中最為細膩精美的蕾絲為靈感，在茱莉亞羅勃茲充滿感染力的笑容演繹之下，更顯活潑迷人。Precious Lace珠寶以符合倫理道德白金細膩勾勒浪漫氣息的蕾絲圖騰，結構複雜的鏤空技藝巧妙運用光線與空間，點綴上梨形切割和明亮式切割璀璨鑽石，造型輕巧富有層次。茱莉亞羅勃茲配戴小巧的「Mini-Froufrou」花卉與「Vague」海浪項鍊、耳環與戒指，搭配爪鑲圈鑽的Happy Diamonds系列腕表各種花式切割鑽石流光閃爍，格外迷人。

Precious Lace系列戒指，符合道德倫理標準18K白金鑲嵌梨形與明亮式切割鑽石。（圖：蕭邦提供）

Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金戒指鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.32克拉鑽石。（圖：蕭邦提供）

而在全新形象中，茱莉亞羅勃茲野演繹了由多重圓形圖騰組成的Happy Spirit系列珠寶，雋永簡約的圓形符號象徵生命恆久不息的生命的喜悅與活力，呈現豐富多變的藝術風格，配稱一枚休閒奢華美學的Happy Sport Chrono腕表，7顆自由旋舞的鑽石與充滿運動感的計時功能，頌揚樂享生活與自由精神。

Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合道德倫理標準18K玫瑰金鑲嵌梨形與明亮式切割鑽石。（圖：蕭邦提供）

而結合品牌經典心形圖騰與滑動鑽石的Happy Hearts系列，亦有象徵寓意與護身符般的寓意，襯托茱莉亞羅勃茲極富感染力的笑容，配上擁有黃金比例的33毫米Happy Sport腕表，以獨具魅力的個人風格，盡情享受生活中愉悅的時刻。