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來當網球場上最拉風的妹子 Celine推出Tennis膠囊系列

記者孫曼／即時報導
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)

CELINE把深受歡迎的網球運動變得青春時髦！全新2023夏季網球膠囊系列，包括一系列精緻且具復古風情的服飾配件之外，也有針對網球球拍打造的Triomphe印花網球拍套。全新形象大片由藝術總監HEDI SLIMANE親自掌鏡，在陽光明媚的南法聖特羅佩（Saint-Tropez）拍攝，由模特兒QUINN詮釋充滿青春氣息與夏日活力的運動風格。

 網球裙、POLO衫、連身迷你百褶裙、運動背心和夾克等，帶有經典單品的復古元素，以清新的白色色調，搭配海軍藍和紅色，成為今夏網球競技場上打造兼具運動感和時尚感的裝束。細緻條紋撞色鑲邊和網眼貫穿整個系列，連身裙則以超短長度展現青春活力。金色Triomphe徽誌鈕扣及Triomphe徽誌飾章，則為整體造型注入休閒奢華氣息。

 一系列精選包款也換上充滿網球休閒運動的外衫：極具品牌辨識度的Triomphe帆布印花以藍、綠及藍紅雙色三種色彩演繹，經典印花以繽紛且動感的配色躍上Ava、Besace、Triomphe、Cuir Triomphe等品牌暢銷包款，搭配焦糖色天然牛皮飾邊，盡顯季節感。鞋履系列也同步推出了網球鞋、低筒和高筒厚底運動鞋。打網球必備的遮陽帽、Triomphe圖紋棒球帽、紅白藍條紋配色的運動護腕和太陽眼鏡等配飾，不只在網球場上、也能為日常裝扮點綴夏日活力。

而最受期待的Triomphe印花網球拍套組，則是採用小牛皮與滿版的Triomphe印花帆布製成，拍套前方還有貼心的三角立體小袋設計用以收納網球，並提供白、綠拼色，藍、紅、白拚色以及棕色Triomphe印花等多樣色選。Triomphe帆布單肩包則完美結合水桶包型與球拍套，大容量的收納功能以及造型感十足的包身設計，除了用來收納攜帶球拍之外，也適合日常搭配打造奢華運動風。

CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮網球套組。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮網球套組。(圖:CELINE提供)
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)
CELINE金色飾面TRIOMPHE徽誌絲質髮飾。(圖:CELINE提供)
CELINE金色飾面TRIOMPHE徽誌絲質髮飾。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE網球袋。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE網球袋。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮FLAT COUFFIN手袋。(圖:C...
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮FLAT COUFFIN手袋。(圖:CELINE提供)
CELINE小牛皮厚底BLOCK運動鞋。(圖:CELINE提供)
CELINE小牛皮厚底BLOCK運動鞋。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮網球套組。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮網球套組。(圖:CELINE提供)
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)
CELINE推出TENNIS膠囊系列。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE交織圖案棉質棒球帽。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE交織圖案棉質棒球帽。(圖:CELINE提供)
CELINE網球鞋。(圖:CELINE提供)
CELINE網球鞋。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TEEN BESACE TRIOMPH...
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TEEN BESACE TRIOMPHE手袋。(圖:CELINE提供)
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE掛肩袋。(圖:CELI...
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE掛肩袋。(圖:CELINE提供)

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