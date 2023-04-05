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DIOR印度辦大秀 2023秋季系列華麗刺繡「展現女力」

記者孫曼／即時報導
超模Laetitia Casta出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:DIOR提供)
超模Laetitia Casta出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:DIOR提供)

在西塔琴與塔布拉鼓的鼓聲節奏中，DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri所打造的2023秋季時裝系列日前於印度孟買發表。從懸吊於印度門（Gateway Of India）前、綴滿亮片與水鑽的巨幅女性刺繡人像畫中，模特兒從花朵鋪成的秀場前魚貫而出。除了向印度傑出的人手工藝傳統與文化致敬，也是Maria Grazia Chiuri與Chanakya工坊暨工藝學校總監Karishma Swali 30多年來的女性情誼。包括卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）等時尚名流與超模皆特地現身看秀。

出自Chanakya工匠之手的這幅精緻刺繡，光芒熠熠地重新詮釋了藝術家Olesia Trofymenko的名作「Tree of Life」。為女性提供培訓、協助發揮價值並提供工作機會的Chanakya工藝學校，是2017年在Karishma Swali與Maria Grazia Chiuri攜手創立，藉由學校指導傳授的過程，在這別具技術傳承的領域中賦權予女性，推廣刺繡文化的同時也讓她們在當地社群能夠自力更生。而這次服裝上大量出現的各種精緻刺繡，既是主角亦是看見改變的關鍵。

Maria Grazia Chiuri特地選用跳脫流行框架且更具實穿性與永恆性的設計作為這個系列的服裝主軸，重新詮釋她最喜歡的設計：專為絲綢而設的拼色序列設計，以綠色、黃色、粉色和紫色組成，體現在精緻的晚禮服、紗麗風格的直筒裙及傳統印度剪裁的褲裝、波麗洛上衣、夾克與上裝，同時向品牌首個造訪印度的前任創意總監Marc Bohan致敬。

方長的輪廓貫穿系列設計，金色幾何線條鑲嵌銀色亮片與水鑽；迷人的裝飾圖案點綴於睡衣、襯衫與洋裝，呈現宛如萬花筒般的色彩，綻放異彩。經重新演繹的經典Toile de Jouy圖騰於淡雅縹緲的綠色色調上鮮明突出，就像被印度風景元素放大的迷彩設計，在這些令人驚嘆的工藝之作中還可見到了老虎、大象、孔雀等印度所珍視且能帶來幸運的動物。

DIOR 2023秋季時裝系列日前於孟買的印度門前舉辦大秀。(圖:DIOR提供)
DIOR 2023秋季時裝系列日前於孟買的印度門前舉辦大秀。(圖:DIOR提供)
Chanakya工坊傳承印度的刺繡工藝。(圖:DIOR提供)
Chanakya工坊傳承印度的刺繡工藝。(圖:DIOR提供)
Chanakya工藝學校的展覽。(圖:DIOR提供)
Chanakya工藝學校的展覽。(圖:DIOR提供)
Chanakya工藝學校的展覽。(圖:DIOR提供)
Chanakya工藝學校的展覽。(圖:DIOR提供)
金色幾何線條鑲嵌銀色亮片與水鑽。(圖:DIOR提供)
金色幾何線條鑲嵌銀色亮片與水鑽。(圖:DIOR提供)
DIOR 2023秋季時裝系列精細的刺繡是由印度的Chanakya工坊製作。(圖...
DIOR 2023秋季時裝系列精細的刺繡是由印度的Chanakya工坊製作。(圖:DIOR提供)
超模卡莉克勞斯出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:DI...
超模卡莉克勞斯出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:DIOR提供)
DIOR 2023秋季時裝系列日前於孟買的印度門前舉辦大秀。(圖:DIOR提供)
DIOR 2023秋季時裝系列日前於孟買的印度門前舉辦大秀。(圖:DIOR提供)
DIOR 2023秋季時裝系列精細的刺繡是由印度的Chanakya工坊製作。(圖...
DIOR 2023秋季時裝系列精細的刺繡是由印度的Chanakya工坊製作。(圖:DIOR提供)
寬鬆的照排上裝飾婦幼印度風格的孔雀圖案刺繡。(圖:DIOR提供)
寬鬆的照排上裝飾婦幼印度風格的孔雀圖案刺繡。(圖:DIOR提供)
紗麗風格的直筒裙及傳統印度剪裁的褲裝。(圖:DIOR提供)
紗麗風格的直筒裙及傳統印度剪裁的褲裝。(圖:DIOR提供)
象徵印度文化的老虎圖騰。(圖:DIOR提供)
象徵印度文化的老虎圖騰。(圖:DIOR提供)
超模卡拉迪樂芬妮出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:D...
超模卡拉迪樂芬妮出席日前於印度舉辦的DIOR 2023秋季時裝系列大秀。(圖:DIOR提供)
大象是印度所珍視且能帶來幸運的動物。(圖:DIOR提供)
大象是印度所珍視且能帶來幸運的動物。(圖:DIOR提供)

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