日內瓦表展／Van Cleef & Arpels彩繪玻璃琺瑯 唯美魔幻

Lady Féerie Or Rose腕表，分鐘逆跳與時鐘跳時顯示，玫瑰金、鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝、不透明與彩繪玻璃琺瑯。（圖：梵克雅寶提供）

向來以詩意、浪漫著稱的高級珠寶品牌梵克雅寶（Van & Cleef & Arpels），於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間發表多款新作，並以大量的玻璃裝置擬態熱帶叢林，讓展間散發奇異 生機、如夢似幻。

神祕吊墜表 藏私密時光

時間終究應該是私人而私密的，梵克雅寶今年發表了多款神祕吊墜表或腕表，包含Ludo Secret高級珠寶腕表與Perleé Secret吊墜腕表，將最重要的時間與專注、留給自己。前者以一款1941年的Macarons Ludo hexagone secret watch骨董表為靈感，特殊立體幾何輪廓的腕表必需同時按壓表款兩側，中央磚塊狀的拱橋結構才將開啟展示時間，共有玫瑰金鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石兩種版本，更是一款手腕上的裝飾藝術風格珠寶手鐲；Perleé Secret吊墜腕表則共有六種款式，其中三款鑲嵌了綿密的祖母綠、紅寶石或藍寶石，另外三款則採用了藍色的方納石、粉紅水晶、藍玉髓，將上蓋橫向滑開的同時，時間才會悄然顯示，並以黃K金或玫瑰金，成為隨身、輕巧的詩意輕珠寶。

Perlée secret吊墜腕表，瑞士石英機芯、時間顯示，玫瑰金、紅寶石、白色珍珠母貝、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

優美的仙子再度降臨在全粉紅色Lady Féerie or Rose腕表中，33毫米的面盤上幻夢般的情境運用了不透明與plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，仙子左手前端則巧妙由上而下指示分鐘，並在每小時整點時以約150度逆跳回原位，展現時間的飛返魔法。玫瑰金表殼再於表圈、表冠、表殼鑲嵌鑽石，唯美浪漫而魔幻。

機械天象儀 秀星際芭蕾

Planétarium天象儀自動機械裝置，八大行星與流星使用黃K金、玫瑰金、白K金、藍寶石等材質。（圖：梵克雅寶提供）

現場並展出多款高複雜工藝座鐘，最吸睛一款首推Planétarium天象儀自動機械裝置，延續梵克雅寶自2014年開展的Poetic Astronomy詩意星象系列，全新座鐘具現了水星、金星、地球、月球、火星 、木星和土星等太陽系的立體運作與實際運行周期，高50公分、長66.5公分的大型座鐘並具備時間顯示、萬年曆與15日動力儲存，並大量鑲嵌了黃金、白金、玫瑰金、黑檀木、白冬青木、微型彩繪、山羊皮與各種半寶石，並具備自主動態裝置，以及特別為座鐘編寫、以音簧和音錘組成的鐘琴演奏旋律，帶來一場在銀河中上演的星際芭蕾。