日內瓦表展／Hermès高彩工藝 淬鍊時間之詩

Arceau Petite Lune小月相珠寶腕表，750白金鑲鑽、38毫米、自動上鍊機芯。（圖：Hermès提供）

重新歸零、再出發的2023人們應該抱持何等心緒？日內瓦鐘表與奇蹟表展中，愛馬仕（Hermès）以多款高彩、工藝表款，提出了以時間之名的內斂詩意主張。

色彩提取能量 撞出活力

混合礦物質地、深色調、細緻且明暗交錯的打磨修飾，最後以品牌經典橘色神來一筆點綴的H08計時碼表，運用了石墨烯包覆碳纖維複合材質表緞面放射紋打磨的鈦金屬表圈，並以愛馬仕自製的H1837自動上鍊機芯帶來單按鈕計時碼表功能，直觀、輕快、明亮。同系列的另一款H08腕表則從色彩中大方提取能量：黃、綠、藍或橘色的四種顏色，將同時運用在大秒針、時標與橡膠表帶中，更將與39毫米的混凝土色面盤，衝撞出粗獷但又精緻的動感活力。

H08腕表從色彩中大方提取能量，黃、綠、藍或橘色的四種顏色，與39毫米的混凝土色面盤，衝撞出粗獷但精緻的動感活力。（圖：Hermès提供）

深邃壯闊 有如瞭望星際

愛馬仕最令人著迷的詩意則透過一只Arceau Petite Lune小月相珠寶表巧妙呈現：珍珠母貝、霰石和蛋白石構成一幅錯落有致的星際瞭望視角，並由藍色的砂金石賦予了深邃壯闊，甫以五顆隨機排列的鑽石與月相顯示，將天文景致巧納腕間。

H08計時碼表，石墨烯包覆碳纖維複合材質、41毫米、愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯、單按鈕計時碼表功能。（圖：Hermès提供）

疫後出發 馬車彷彿躍出

收藏家等級的Grand carrosse royal（豪華皇家 馬車）琺瑯腕表則靈感源自同名絲巾，圖案出自丹麥藝術家Claus Rye的插畫，愛馬仕則以41毫米珍珠母貝面盤上的單色微繪工藝重現了一股喧鬧的節奏與騎兵的生動歡快神情；透過約20層彩繪的疊加，賦予了這幅插畫深度與立體感，讓馬車似要從平面一躍而出，也像在疫情 後的2023再出發，隨機而隨興、擁抱無限可能，全球限量12只。