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貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

記者釋俊哲／日內瓦即時報導
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

帝舵（TUDOR）今年正式與同集團的勞力士（ROLEX）一同參展於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」表展。多只新品包含37毫米的Black Bay 54以37毫米高度還原了1954年原型作7922腕表的設計神髓，但新款的表圈更厚、表冠更寬，因而提升了旋轉時的握取質感，並具有棒棒糖秒針、分鐘末端鉛筆尖形狀等特色。

同系列另一款紅色表圈、黑色面盤的Black Bay腕表則是繼Black Bay Ceramic之後、Black Bay第二只獲得「瑞士聯邦計量科學研究院」Metas認證的表款，表款精準要求為0/+5、70小時動力儲存與至少200米防水性能，並在表展期間為大衛貝克漢（David Beckham）在IG上搶先配戴，引起熱烈討論；同時品牌未來也將朝新品全METAS認證目標邁進，未來勢必將推動產業新一波升級浪潮。

新款的TUDOR Royal表款具備鮭粉新色，表圈並在時標鑲嵌鑽石，甜美閃耀。（...
新款的TUDOR Royal表款具備鮭粉新色，表圈並在時標鑲嵌鑽石，甜美閃耀。（圖：TUDOR提供）

Black Bay GMT則首度推蛋白石色面盤，同時第二地時間指針與中至大秒針都具備雪花式指針。蛋白石啞光的視覺，與藍、紅雙色的表圈相比，讓年輕運動的印象調和了優雅；此外Black Bay系列也在風格上進行實驗：帶來少去表圈刻度的31、36、39與41毫米等四種尺寸，並有藍色、炭灰色與淺香檳三色，並全數具有品牌的T-fit帶扣，不同尺寸分別搭配不同型號機芯，唯全數使用矽游絲並具瑞士天文台認證。

Black Bay系列今年的31、36、39與41毫米，一次推出多款新色，雖少去...
Black Bay系列今年的31、36、39與41毫米，一次推出多款新色，雖少去表圈刻度設計，但全數使用矽游絲機芯並具瑞士天文台認證。（圖：TUDOR提供）

最後品牌並預告，今年並將有Heritage Chromo Blue、Style、Black Bay GMT皮革款，以及Black Bay 32、36、41等多款腕表將停產，也象徵無形為現有表款整體規模整軍、換血。對上述表款情有獨鍾卻還未付諸實踐的消費者，建議行動要快了。

TUDOR Royal（帝舵皇家）系列推出新款巧克力棕色表面，飾以太陽光線效果，...
TUDOR Royal（帝舵皇家）系列推出新款巧克力棕色表面，飾以太陽光線效果，並以一體成型式表帶為特色。（圖：TUDOR提供）

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