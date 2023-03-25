根本是「手中小鋼砲」 百年靈、芝柏打造動感綠色時光

再度與英國豪華車廠Aston Martin合作的芝柏，聯名款帶來Laureator桂冠的42與38毫米兩種尺寸，色彩沿用英國經典的賽車綠（Racing Green），並結合Aston Martin初代車廠Logo的AM面盤紋理。（圖／芝柏提供）

蔥鬱的綠色總給人森林、生機的聯想，同時也成近年高級鐘表領域的愛用色，例如近日便有百年靈（Breitling）、芝柏（Girard Perregaux）先後以綠色為視覺，帶來兩款動感十足的限量賽車 表款。

二度與英國 豪華車廠Aston Martin合作的芝柏，聯名款帶來Laureator桂冠的42與38毫米兩種尺寸。同樣沿用英國經典的賽車綠（Racing Green）為色彩，並結合Aston Martin初代車廠Logo的AM紋飾面盤，但在表殼與表帶換上科技感十足的現代陶瓷與GP01800-2165與GP0300-2166自動上鍊機芯，並可在透明、印有Aston Martin雙翼Logo的藍寶石水晶玻璃中一窺、蓄勢待發，各限量388與188只。

芝柏再度與Aston Martin合作，帶來Laureator桂冠的42與38毫米兩款綠色陶瓷腕表，皆為限量生產。（圖：芝柏提供）

百年靈的Top Time B01 Ford Mustang腕表則是與美式經典肌肉 跑車福特（Ford）的Mustang車款聯名，不僅面盤的六點鐘方向有著野馬奔騰圖案，背面底蓋同樣有著明顯的野馬圖騰，並使用品牌自製、B01瑞士天文台認證自動上鍊機芯，更有著精緻的打磨修飾細節，同樣採限量生產。

百年靈的Top Time B01 Ford Mustang腕表。（圖：百年靈提供）

百年靈的Top Time B01 Ford Mustang腕表則是與美式經典肌肉跑車福特（Ford）的Mustang車款聯名，並使用品牌自製、B01瑞士天文台認證自動上鍊機芯。（圖：百年靈提供）

而其實綠色不僅與高級跑車、動感相連結，入門價位的Ball Watch則也有一款新作：Engineer III Marvelight Chronometer自動腕表，表款除了具備精密機芯，並具有高抗磁、抗衝擊性能；使用自體發光氣燈的時標，並具有黃、綠兩種顏色，低光源時也能清楚辨讀時間，是平價的入門之選。