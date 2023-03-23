「姓名縮寫+JAPAN」大谷翔平同款經典賽棒球外套穿起來

大谷翔平身穿BOSS拼色連帽運動外套。（圖：BOSS提供）

日前於2023世界棒球經典賽 （World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽以再見三振終結美國隊的日本 投手大谷翔平 （Shohei Ohtani），助日本隊以7戰全勝的戰績摘下睽違14年的第三個冠軍，毫無懸念榮膺本屆最有價值球員MVP。大谷翔平不僅是獨一無二的投打「二刀流」球星、連續2年獲選最優秀MLB球員，俊秀外型、挺拔身材與舒服有型的穿搭品味，更讓他成為最受歡迎球星之一。

在BOSS 2023春夏形象廣告中，大谷翔平演繹品牌標誌性黑、白、駝經典色調的休閒與正裝造型，展現有別球場上棒球制服的帥氣。這位超人氣巨星日常私下穿搭也以簡約休閒為主，近日他就穿上BOSS拼色連帽外套搭配棒球帽、或是素色Logo Tee搭配牛仔襯衫及毛帽的造型前往練習。