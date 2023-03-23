「姓名縮寫+JAPAN」大谷翔平同款經典賽棒球外套穿起來
日前於2023世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽以再見三振終結美國隊的日本投手大谷翔平（Shohei Ohtani），助日本隊以7戰全勝的戰績摘下睽違14年的第三個冠軍，毫無懸念榮膺本屆最有價值球員MVP。大谷翔平不僅是獨一無二的投打「二刀流」球星、連續2年獲選最優秀MLB球員，俊秀外型、挺拔身材與舒服有型的穿搭品味，更讓他成為最受歡迎球星之一。
在BOSS 2023春夏形象廣告中，大谷翔平演繹品牌標誌性黑、白、駝經典色調的休閒與正裝造型，展現有別球場上棒球制服的帥氣。這位超人氣巨星日常私下穿搭也以簡約休閒為主，近日他就穿上BOSS拼色連帽外套搭配棒球帽、或是素色Logo Tee搭配牛仔襯衫及毛帽的造型前往練習。
BOSS更為了慶祝大谷翔平首次代表日本隊出賽世界棒球經典賽，特別為他訂製一件專屬皮革棒球外套，胸前繡有大谷翔平的姓名字首縮寫SO徽章字，背後則是代表日本隊的「JAPAN」字樣與2023世界棒球經典賽的彩色logo徽標，他在月初便是身穿此件訂製夾克從美國啟程回到日本名古屋備戰世界經典賽，可以說是專屬的好運穿搭。
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