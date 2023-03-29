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BVLGARI伊甸花園 瑰麗祖母綠 捕捉春天

文╱記者孫曼
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列祖母綠與鑽石鉑金項鍊，主石為13.06克拉哥倫比亞祖母綠。(圖：寶格麗提供)
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列祖母綠與鑽石鉑金項鍊，主石為13.06克拉哥倫比亞祖母綠。(圖：寶格麗提供)

源自羅馬的彩色寶石魔法師寶格麗，Bvlgari Eden The Gardens of Wonders寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕表，以壯麗的大自然淬煉出的奇蹟寶石，歌頌品牌與自然瑰寶的深厚淵源。

頂級鑽石與祖母綠項鍊 1400小時細心製作

寶格麗大膽揮灑色彩，創作出永恆綻放的旖旎風光。Spring in Eden伊甸園之春頂級鑽石與祖母綠項鍊，回歸品牌發源地羅馬，薈萃光影靈動奔放的花式切割寶石，以總重逾45克拉的祖母綠與76克拉的鑽石捕捉羅馬生氣蓬勃的春天光景，細膩精緻的金工更需要技藝純熟的工匠投入1400小時細心製作、春日活潑的氣息自然流洩，中心的13.06克拉枕形切割祖母綠更以其引人入勝的濃艷蓊綠，自成一季春天。

Bvlgari Serpenti靈蛇系列祖母綠與鑽石白金項鍊，主石為16.58克...
Bvlgari Serpenti靈蛇系列祖母綠與鑽石白金項鍊，主石為16.58克拉哥倫比亞祖母綠。(圖：寶格麗提供)

Serpenti靈蛇是寶格麗品牌標誌的象徵，蛇身環繞的銜尾蛇圖騰，更是伴隨人類文明發展蘊藏豐富的文化寓意，登台新作中，一尾立體具象的靈蛇，蛇身以細緻的雪花鑲嵌手法綴滿大小錯落的璀璨鑽石，一雙梨形切割祖母綠蛇眼為之點亮生命力，項鍊垂墜16.58克拉哥倫比亞祖母綠，魅惑靈動的奪目之美，為伊甸花園迷人的傳說注入無限想像。

彩色寶石大師寶格麗 經典紅綠白深幽迷人

Bvlgari伊甸奇蹟花園系列頂級祖母綠、尖晶石與鑽石手環。(圖：寶格麗提供)
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列頂級祖母綠、尖晶石與鑽石手環。(圖：寶格麗提供)

身為彩色寶石藝術大師的寶格麗，多件創作更大膽以色調相對的珍貴紅寶石襯托祖母綠，鮮豔的紅色光影更能帶出綠色中的深幽迷人，加上璀燦白鑽構成義大利的代表色，是彩寶藝術大師寶格麗近乎標誌性的色彩搭配。

一款白金手環就點綴品牌經典的蛋面切割祖母綠，採用鏤空的幾何金屬結構，微型重現沐浴在羅馬陽光的教堂穹頂。

Bvlgari伊甸奇蹟花園系列頂級彩寶白金耳環。(圖：寶格麗提供)
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列頂級彩寶白金耳環。(圖：寶格麗提供)

Bvlgari伊甸奇蹟花園系列哥倫比亞祖母綠與紅寶鑽石鉑金耳環。(圖：寶格麗提供...
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列哥倫比亞祖母綠與紅寶鑽石鉑金耳環。(圖：寶格麗提供)
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列祖母綠與紅寶鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.36克拉哥倫比亞...
Bvlgari伊甸奇蹟花園系列祖母綠與紅寶鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.36克拉哥倫比亞祖母綠主石。(圖：寶格麗提供)

一枚鑲嵌8.36克拉哥倫比亞祖母綠的鑽戒，祖母綠寶石四周以隱密鑲嵌的紅寶石三角圖高高托起，彰顯哥倫比亞祖母綠本身內在綻放的絢麗花園；垂墜耳環則以古典的幾何圖案，讓人聚焦一對迷人的方形祖母綠寶石。另一對耳環則大膽匯聚紅寶石、祖母綠、藍寶石三大貴重彩寶，刻畫花園中垂落的豐碩果實。

珠寶腕表扇形圖騰變化 表盤延伸到表鍊

Divas' Dream Mosaica珠寶腕表。(圖：寶格麗提供)
Divas' Dream Mosaica珠寶腕表。(圖：寶格麗提供)
Bvlgari Serpenti頂級珠寶神祕腕表紅寶石與鑽石款。(圖：寶格麗提供...
Bvlgari Serpenti頂級珠寶神祕腕表紅寶石與鑽石款。(圖：寶格麗提供)

時間珍貴、瞬間火花璀璨難忘。花園間，寶格麗經典靈蛇化作頂級神秘珠寶表，蜿蜒蛇身勾繞手腕間，鮮豔紅寶石點綴璀璨白鑽，以優雅曲線賦予靈蛇醉人魅力。最新Divas' Dream Mosaica珠寶腕表，不僅以經典的扇形圖騰細緻寶石的珍貴漸層變化，從表盤延伸到表鍊，透明底蓋更能直接欣賞品牌精湛製表技藝。寶格麗更將彩色魔法揮灑到複雜功能製表領域中，在最登峰造極的大自鳴腕表上，配以透明藍色水晶玻璃表盤，可奏響西敏寺鐘聲的四槌四簧機芯清晰可見，是聽覺與視覺的雙重極致饗宴。

Octo Roma大自鳴腕表，鈦金屬表殼搭載BVL 703自動上鍊四槌四簧大自鳴...
Octo Roma大自鳴腕表，鈦金屬表殼搭載BVL 703自動上鍊四槌四簧大自鳴機芯，可奏響西敏寺鐘聲。(圖：寶格麗提供)

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