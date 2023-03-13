視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

第95屆奧斯卡 風光落幕，但奧斯卡後的派對才火熱上場，其中最多人捧場的Vanity Fair浮華世界派對上，一群超模領軍以超火辣裝扮「震」驚全場，其中資深的亞歷桑德拉安布羅休(Alessandra Ambrosio)領軍，一身薄紗禮服，讓全身好身材都露出來，但巧妙遮住三點；超模杭特薛佛（Hunter Schafer）只靠一根羽毛遮住胸前，整個胸型全都露超性感，華人 代表劉雯一身GUCCI 蕾絲禮服，完美詮釋又帥又性感。

跨性別名模也是「高校十八禁」演員杭特薛佛辣翻奧斯卡慶功派對。(美聯社)

奧斯卡後的浮華世界派對，可說是最為耀眼，亞歷桑德拉安布羅休一身DUDAS蕾絲水晶禮服，一整個完美透視，讓她好身材全都露，但三點巧妙遮住，彷彿看得到，卻又什麼都看不到，逆天長腿讓人看傻眼。

亞歷桑德拉安布羅休蕾絲禮服超火辣。(路透)

杭特薛佛也不遑多讓，穿上Ann Demeulemeester的2023秋冬新裝，上半身只穿「一根羽毛」，巧妙遮注雙點，但整個胸型全都露，果然辣眼睛；超模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)也是一身薄紗禮服現身，同樣身材全都露，不過比起亞歷桑德拉安布羅休的透視感，蜜莉瑞特考斯基感覺霧氣繞身，也算是性感破表。

跨性別名模也是「高校十八禁」演員杭特薛佛辣翻奧斯卡慶功派對。(路透)

艾蜜莉瑞特考斯基也隱約讓全身都露出來了。(歐新社)

中國超模劉雯則是完美詮釋，性感與帥氣可以並存，GUCCI蕾絲西裝，隱約透出肌膚，但又帥氣十足，獲得不少好評。

不過資深前輩倒是包緊緊，坎達爾珍娜（Kendall Jenner）的黑金色禮服，彷彿身上一堆金色魚鱗片，倒是沒有太性感；吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）大紅色禮服也是包緊緊，走氣質路線。