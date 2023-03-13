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奧斯卡紅毯變香檳色 女星「亮色大反差」禮服勝出

記者孫曼／即時報導
今年奧斯卡首度換上香檳色地毯，影響禮服視覺效果。(圖：路易威登、凡賽斯提供、取材自 @caradelevigne）
今年奧斯卡首度換上香檳色地毯，影響禮服視覺效果。(圖：路易威登、凡賽斯提供、取材自 @caradelevigne）

第95屆奧斯卡頒獎典禮史無前例換上香檳色地毯，取代傳統的「紅地毯」，希望能營造夕陽沙灘的效果，而紅毯資優生布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的名言之一就是挑禮服要先確認地毯顏色。因為香檳色讓整個背景色變淺了，選擇深色和高彩度鮮艷色禮服的明星就比較容易跳脫出來，例如穿著黑色的蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga），亮紫色的安吉拉貝賽（Angela Basset）、鮮橘色的莎瑪海耶克（Salma Hayek）。淺色禮服登上舞台、現場看很美，就很可惜拍照光一打就容易扁平。

挺著孕肚亮相的表演嘉賓蕾哈娜身上的鏤空薄紗皮革Alaia禮服，和女神卡卡的鏤空薄紗Versace有點類似，優雅性感又讓人印象深刻。同樣選擇黑色禮服的珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）禮服都出自路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）之手，但前者洗鍊具未來感，後者大禮服猶如立體雕塑，胸口垂墜一顆卡地亞（Cartier）橘色鑽石項鍊，非常搶鏡。備受好評的黑色造型還有妮哥基曼的高衩Armani Prive和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）的紀梵希（Givenchy）。

高彩度鮮艷色禮服，最成功的無疑是最佳女配角安吉拉貝賽的亮紫色Moschino不對稱禮服，配寶格麗（BVLGARI）不對稱Serpenti蛇形項鍊無懈可擊。經歷艱困勒戒歲月、重新復出的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），同樣演繹了寶格麗的Serpenti蛇形項鍊，但纏繞三圈的短板頸鍊和手環，為大紅色的Elie Saab份量感禮服更添氣勢。時尚女王凱特布蘭琪（Cate Blanchette）的路易威登訂製禮服則是結合了鮮豔亮彩和黑色兩大重點，金屬藍絲絨不對稱垂墜造型上衣是來自品牌的骨董典藏，黑色絲質長裙則是以永續布料製作。

珍妮佛康納莉穿路易威登訂製黑色抓褶水晶刺繡裝飾長洋裝配戴路易威登高級珠寶出席第9...
珍妮佛康納莉穿路易威登訂製黑色抓褶水晶刺繡裝飾長洋裝配戴路易威登高級珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。（圖：路易威登提供）
卡拉迪樂芬妮穿紅色Elie Saab禮服，配戴寶格麗珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎...
卡拉迪樂芬妮穿紅色Elie Saab禮服，配戴寶格麗珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。（取材自Instagram)
女神卡卡身穿Versace出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典例。（圖：Versace...
女神卡卡身穿Versace出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典例。（圖：Versace提供)
荻皮卡帕都恭身著路易威登訂製黑色絲絨胸衣式長禮服搭配絲絨長手套，配戴卡地亞高級珠...
荻皮卡帕都恭身著路易威登訂製黑色絲絨胸衣式長禮服搭配絲絨長手套，配戴卡地亞高級珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。（圖：路易威登提供)
凱特布蘭琪身著路易威登訂製金屬藍絲絨不對稱垂墜造型上衣搭配黑色緞面長裙、配戴路易...
凱特布蘭琪身著路易威登訂製金屬藍絲絨不對稱垂墜造型上衣搭配黑色緞面長裙、配戴路易威登高級珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。（圖：路易威登提供)
安吉拉貝賽穿亮紫色Moschino不對稱禮服，配戴寶格麗珠寶出席第95屆奧斯卡金...
安吉拉貝賽穿亮紫色Moschino不對稱禮服，配戴寶格麗珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。(取材自[email protected])

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