瑪利歐的皮靴也被實體化 搭配蘑菇成鞋墊有夠可愛

歐利歐皮靴採用了最頂級皮革製成鞋身，搭配特別加固的鞋頭和防滑鞋底，符合瑪利歐水管工的身分。（取材自臉書／＠Red Wing）

超級瑪利歐穿的皮靴也被實體化了。（取材自instagram）

為了「超級瑪利歐兄弟（The Super Mario Bros. Movie）」電影 即將上映，以及瑪利歐日的到來，遊戲公司任天堂 （Nitendo）日前特意找了素有「工作靴之王」的鞋履之王，把瑪利歐穿著的皮靴實體化，完整還原了所有細節與比例，可愛程度炸裂。

先前來自紐約的創意單位MSCHF上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極風靡一時的「原子小金剛（Astro Boy）」動畫中主角所穿靴款。而且實際穿上呈現的視覺衝突，讓這款鞋除了被暱稱為「原子小金剛紅靴」之外，更在網路上掀起熱烈討論。現在因為「超級瑪利歐兄弟」電影版即將上映，擁有超級瑪利歐兄弟版權的遊戲公司任天堂，於日前在紐約揭曉了第一雙也是唯一一雙的瑪利歐皮靴，由百年工靴製作品牌Red Wing操刀完成，無論是比例、顏色都100％神還原了遊戲裡瑪利歐所穿的靴款。

Red Wing這一雙獨一無二的瑪利歐皮靴，依照了超級瑪利歐官方標準，透過品牌熟練的工匠把想像中的世界帶入了現實生活。（取材自Red Wing官網）

Red Wing還解釋，這一雙獨一無二的瑪利歐皮靴，依照了超級瑪利歐官方標準，透過品牌熟練的工匠把想像中的世界帶入了現實生活，同時使用最傳統方法和創新材料來完成。這款靴子採用了最頂級皮革製成鞋身，搭配特別加固的鞋頭和防滑鞋底，符合瑪利歐水管工的身分。最重要的是，搭配了從蘑菇擷取中素材所打造的後鞋跟墊，既呼應了瑪利歐身處的「蘑菇王國」，也能凸顯了他的彈跳能力。