跟美魔女學5招 養出凍齡美顏

臉部按摩對水谷雅子來說很重要。（取材自Instagram）

對抗身體的老化現象，隨著歲月的無情，也是難以避免的事情。但想要看起來比別人更年輕，那麼就真的得付出許多努力，其中日本 就有一位超狂美魔女水谷雅子，已經54歲，還有快30歲的小孩，但是看起來根本就是30歲，讓人一看就傻眼。

水谷雅子於1968年出生，有29歲、27歲的子女，如今的她已經54歲，歲月似乎在她的臉上沒有留下什麼痕跡，擁有著肌膚透亮白皙、飽滿蘋果 肌，狀態好到年輕女性都覺得自嘆不如。更曾在日本雜誌舉辦的國民美魔女選拔賽上，拔得頭籌，因而走紅，更是許多同齡層女性的榜樣，以下就來看看54歲的美魔女分享自己的不老秘笈。

1.選對洗臉產品

水谷雅子曾在Instagram上分享過自己養膚的第一步驟，就是認真做好肌膚清潔。日常出門在外，自己一定會塗抹防曬、彩妝，來隔絕外來空氣的污染跟灰塵，然後回到家第一件事情，就是洗臉及卸妝。

水谷雅子在保養時，最在意清潔。（取材自Instagram）

在雜誌上也分享過，選擇對的洗臉產品非常重要，水谷雅子一定要選擇起泡多且富含氨基酸的洗臉產品，一來產品中不含皂基對肌膚的刺激性較小，非常適合敏感肌。有綿密泡沫的洗臉產品有很好的清潔力，可以把毛孔內的髒污都帶走，清潔非常到位。

2.防曬做好做滿

紫外線對肌膚的傷害，大多數女性都知道，尤其怕衰老的女生，防曬的工作尤其重要。水谷雅子分享自己的防曬技巧，選擇係數大多約在30左右，由於太高的防曬係數產品，內含的化學防曬成分較多，長期使用下來，對肌膚也不是健康的。除了塗抹防曬之外，物理防曬也要做好做滿，無論什麼季節，出門就一定會打傘、戴帽子，對抗紫外線。

水谷雅子對於飲食也很重視。（取材自Instagram）

3.周敷面膜3次

水谷雅子每個星期都會敷面膜二至三次，也是以補水的面膜為主。她提到，到了冬天面膜要敷的更勤勞，並也提醒大家含有玻尿酸補水的面膜超好用，而自己的敷面膜經驗來看，補水離不開面膜，面膜離不開「玻尿酸」。

4.別忘臉部按摩

許多女生基礎保養的觀念都有，但會發現，精華液有沒有用真的會差很多。精華液的分子小，讓肌膚的吸收更好，且營養成分更豐富，有的精華液產品更有專門針對抗老、提亮的成分。所以水谷雅子在Instagram上也經常分享保養肌膚的方式，在雜誌上非常推薦臉部刮痧。在刮痧前塗抹精華液，就如同用手指按摩的感覺，加強精華液吸收。

5.秀髮也要呵護

養成美魔女的條件，除了肌膚之外，其次最重要顯年輕的就是一頭亮麗秀髮。水谷雅子建議每次洗頭前先梳頭髮，然後在頭髮吹半乾時塗抹護髮用品，這樣頭髮養分會更滋潤，再將其吹乾。