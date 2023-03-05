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柏金包加背帶斜背好帥 愛馬仕23秋冬女裝與大自然合一

記者孫曼／即時報導
愛馬仕2023秋冬女裝出現許多圍裹與溫暖的單色輪廓，天然材質大衣外套以綁帶方式圍繞身上。(圖:愛馬仕提供)
愛馬仕2023秋冬女裝出現許多圍裹與溫暖的單色輪廓，天然材質大衣外套以綁帶方式圍繞身上。(圖:愛馬仕提供)

2023年愛馬仕（Hermès）秋冬女裝，已於時裝周期間在巴黎發表，並同步以現場直播方式4日於官方網站上直播。本季的服裝與織物以層層堆疊的方式圍裹在身上，宛如樹木表層下的第二層肌膚，如此自然與人合而為一。色調上，閃閃發亮的各種層次深淺紅色、如水晶又如金屬光澤的棕色、黃銅黃、米黃到玫瑰金色，秀場猶如被冬日光影篩落森林的風景碎片組成，溫暖的單色輪廓在材質、色彩、與堆疊的細節之間展開。

整體輪廓寬鬆舒適、線條流暢柔順，上半身的層次豐富，下半身則以貼合腿部線條的麂皮高跟過膝長靴，延伸上半身的色調與線條。羊毛和真絲斜紋布裹身式Spencer夾克、毛與真絲混紡毛毯式羅紋針織外套、波浪狀羊駝毛束腰風衣、雙面羊絨粗呢長大衣、喀什米爾羊絨法蘭絨混紡連帽絎縫夾克，各種天然材質的針織與外套堆疊出層次與光影，配搭同色系的褲裝套裝或百慕達短褲，隨著步伐自由擺動的裙擺長度落在膝蓋，流動出女性身形的優雅。

許多晚裝的材質則像是踏入森林的夜色所見景緻：金銀絲針織材質套頭衫和套裝，光影讓人想起月光灑落樹皮紋理，錘花金屬絲褶皺的洋裝，以及金屬提花或金屬管刺繡褶皺裹身裙，纖細閃亮的層次，散發出熾熱和性感光芒 — 愛馬仕的女子是舒適、溫暖、自在、無需取悅任何人的。

配件部分，經典的Birkin皮包裝上了皮革編織的背帶，可斜背或肩背，織帶的裝飾更讓人想起品牌經典的馬具。本季全新的So Médor皮包，以經典「Clous de Paris」金字塔形飾釘為靈感延伸出，採用手提小水桶的形式出現在秀上，包身中央或側邊裝飾立體金字塔造型的Médor飾釘。源於愛馬仕首批製作、與馬具齊名的狗項圈的Médor金字塔形飾釘，也是本季飾品的主要元素，不僅以放大比例的方式成為項鍊吊墜，也以較為迷你的尺寸組成編織頸鍊、或妝點耳畔，搭配緞面材質馬術帽，為細節注入迷人的馬術魂。

愛馬仕2023秋冬女裝系列於巴黎法國共和國衛隊發表。(圖:愛馬仕提供)
愛馬仕2023秋冬女裝系列於巴黎法國共和國衛隊發表。(圖:愛馬仕提供)
錘花金屬絲褶皺的洋裝，搭配經典金字塔型飾釘造型項鍊吊墜。(圖:愛馬仕提供)
錘花金屬絲褶皺的洋裝，搭配經典金字塔型飾釘造型項鍊吊墜。(圖:愛馬仕提供)
光滑小牛皮與喀什米爾羊絨法蘭絨混紡連帽絎縫夾克與對應的包款。(圖:愛馬仕提供)
光滑小牛皮與喀什米爾羊絨法蘭絨混紡連帽絎縫夾克與對應的包款。(圖:愛馬仕提供)
Birkin皮包與背帶。(圖:愛馬仕提供)
Birkin皮包與背帶。(圖:愛馬仕提供)
手提的So Médor皮包側身裝飾經典金字塔型飾釘。(圖:愛馬仕提供)
手提的So Médor皮包側身裝飾經典金字塔型飾釘。(圖:愛馬仕提供)
緞面材質馬術帽是愛馬仕2023秋冬女裝的重要配件。(圖:愛馬仕提供)
緞面材質馬術帽是愛馬仕2023秋冬女裝的重要配件。(圖:愛馬仕提供)
圍裹形式的外套，在背後收窄，形成寬鬆舒適的輪廓。(圖:愛馬仕提供)
圍裹形式的外套，在背後收窄，形成寬鬆舒適的輪廓。(圖:愛馬仕提供)
樹皮紋理金銀絲針織材質套頭衫和套裝。(圖:愛馬仕提供)
樹皮紋理金銀絲針織材質套頭衫和套裝。(圖:愛馬仕提供)
羊毛和真絲斜紋布裹身式Spencer夾克的褲裝套裝和百慕達短褲自由搭配。(圖:愛...
羊毛和真絲斜紋布裹身式Spencer夾克的褲裝套裝和百慕達短褲自由搭配。(圖:愛馬仕提供)
讓攘想起馬術用品的手提造型包款。(圖:愛馬仕提供)
讓攘想起馬術用品的手提造型包款。(圖:愛馬仕提供)
愛馬仕2023秋冬服裝面料的紋理與光澤讓人想起冬季的自然風景。(圖:愛馬仕提供)
愛馬仕2023秋冬服裝面料的紋理與光澤讓人想起冬季的自然風景。(圖:愛馬仕提供)
貼合腿部線條的麂皮高跟過膝長靴，延伸上半身的色調與線條。(圖:愛馬仕提供)
貼合腿部線條的麂皮高跟過膝長靴，延伸上半身的色調與線條。(圖:愛馬仕提供)

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