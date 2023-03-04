白帽有玄機？陳慧琳登封面 致敬「戴珍珠耳環的少女」

陳慧琳近日登上時尚雜誌「美麗佳人」香港版封面，最搶眼的更有一套白色造型摺紙紙帽，貌似致敬了中古世紀的唯美名畫。合成圖。（取材自Instagram）

港星陳慧琳近日登上時尚 雜誌「美麗佳人」香港 版封面，以相對中性的打扮造型現身，除了穿上閃亮的西裝外套並搭配珠寶、將天后氣場信手捻來，最搶眼的更有一套白色造型摺紙紙帽，貌似致敬了中古世紀的唯美名畫。

Harry Winston的Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，具有祖母綠型的古典輪廓，表款還能變身項鍊，一物二用。合成圖。（取材自Instagram、Harry Winston提供）

早早已是一線女星的陳慧琳已不需要賣弄性感，但在舉手投足間流露的自信，已然足夠震攝場面。例如一套灰色透膚洋裝她搭配了Harry Winston的Winston Cluster垂墜鑽石耳環與Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，後者具有祖母綠型的古典輪廓，同時想看時間要輕輕旋開面盤的神秘表形式，表款還能變身項鍊，一物二用，也像陳慧琳在演藝、歌唱的雙棲才華。

早早已是一線女星的陳慧琳，舉手投足間流露的自信搭配Harry Winston高級珠寶，盡展天后氣場。合成圖。（取材自Instagram、Harry Winston提供）

另一套西裝外套更十足浮誇地在領片、袖口、西裝大量施以水晶鑲嵌，展現了宛如1970年的閃耀華麗，此時她更同時疊加造型了Carpet鑽石手鍊與Crossover系列戒指，讓全身自成華麗舞台、演場會隨時開「秀」。

Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，白金、石英機芯、表殼共鑲嵌192顆圓形明亮式切工鑽石、38顆方形切工鑽石、24顆馬眼形切工鑽石與1顆重達一克拉的祖母綠形切工鑽石。（圖：Harry Winston提供）

最獨特的一套造型則只見陳慧琳戴上了一款Harry Winston的Diamond Loop三環鑽石耳環與白色摺紙高帽，堅定的眼神與鑽石耳環的水滴造型，高度相似於荷蘭畫家維梅爾（Vermeer）的名畫「戴珍珠耳環的少女」，只不過珍珠蛻變成為了鑽石水滴，但陳慧琳的堅定自信則一如名畫、也如鑽石般的堅定，並巧妙散發著抽象的藝術氣息，只能說：不愧是資深天后的時尚大片啊！

Crossover系列鑽石戒指，具有隱藏式鑲工金屬底座，因而能讓寶石更高程度展現光芒。（圖：Harry Winston提供）