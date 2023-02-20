我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

米蘭時裝周21日登場 估創造逾7500萬美元經濟效益

中央社／羅馬19日專電
米蘭時裝周2023/2024年秋冬女裝系列將於21至27日舉行，本次時裝周聚焦義大利風格的獨特性，預計將會吸引國內外遊客前來朝聖，並帶來超過7000萬歐元的經濟效益。（中央社）
米蘭時裝周2023/2024年秋冬女裝系列將於21至27日舉行，本次時裝周聚焦義大利風格的獨特性，預計將會吸引國內外遊客前來朝聖，並帶來超過7000萬歐元的經濟效益。（中央社）

米蘭時裝周2023/2024年秋冬女裝系列將於21日正式登場，當地媒體報導，時裝周預計吸引眾多世界各地與本國遊客前來朝聖，並創造逾7000萬歐元（約7543萬美元）經濟效益，帶動義大利旅遊業積極升溫。

米蘭時裝周2023/2024年秋冬女裝系列在義大利外交部、義大利國家時裝商會（CNMI）和米蘭市政府的支援下，將於21日正式登場，27日結束。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）18日公佈義大利國家時裝商會最新時程規畫，米蘭時裝周將包括59場時裝秀（54場實體時裝秀和5場數位時裝秀）、70 場演講、7場預約制靜態展以及29場活動。

這次米蘭時裝周聚焦展示義大利風格的獨特性、義大利製造的品質和可持續性。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）表示米蘭重返本季最熱門的任命之一，擔任現代時尚和美麗的全球大使。

在出席名單上，除名人、設計師之外預計還有120位國際買家將會抵達。預計義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也將出席此場盛宴，但日期尚未確定。

義大利「安莎通訊社」（ANSA）18日報導，米蘭時裝周預計吸引眾多世界各地國外遊客前來朝聖，義大利最大商會Confcommercio預估外國遊客數將年增15%，並帶來超過7000萬歐元的經濟效益，其中住宿約4260萬歐元（約4590萬美元），餐飲約2000萬歐元（約2155萬美元）。

周邊地區相關行業影響最大的是米蘭和市中心區域（Milano ed area metropolitana），其次是科莫（Como）和蒙薩布利安薩（Monza Brianza）。

報導指出，與去年相比，米蘭的客房入住率上升12%。 平均收入比2022年增長7%，達1539歐元（約1658美元）。

「安莎通訊社」表示，米蘭時裝周吸引大量外國遊客來訪，並帶來超過7000萬歐元的經濟效益，這是一個重要信號，旅遊業正在積極升溫，證明義大利的魅力不斷在恢復。

義大利 梅洛尼 時尚

上一則

2月20日星座運勢 牡羊投資運不佳 雙魚為錢苦惱

下一則

英短貓和道奇兔「毛色神複製」 網：異父異母雙胞胎？

延伸閱讀

中國傳統服飾 驚豔威尼斯狂歡節 現場還奏起「梁祝」

中國傳統服飾 驚豔威尼斯狂歡節 現場還奏起「梁祝」
台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災

台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災
班森賀華人社團 義大利中心慶新春

班森賀華人社團 義大利中心慶新春
橙縣華人商會 劉莉莎率團隊就任

橙縣華人商會 劉莉莎率團隊就任

熱門新聞

女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

2023-02-13 01:57

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視