我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

到死都要穿？史上最傳奇牛仔褲150歲推出復刻紀念款

記者曾智緯／即時報導
丹寧服飾大廠Levi’s®透過廣告揭露曾有501®褲款粉絲遺願是死後要和自己的褲款一同下葬。（圖／Levi’s®提供）
丹寧服飾大廠Levi’s®透過廣告揭露曾有501®褲款粉絲遺願是死後要和自己的褲款一同下葬。（圖／Levi’s®提供）

真的是到死都想穿。丹寧服飾大廠Levi’s®揭露曾有501®褲款的忠實粉絲遺願是死後要和自己的褲款一同下葬；不僅如此，要求所有參加告別式的親友們都要穿著501®褲出席，說明了這條史上最傳奇的牛仔褲為何能走過150年，依舊受到不同世代的消費者所追捧。

Levi’s的501®牛仔褲，是歷史上唯一能跨越兩世紀，卻依舊是熱門的服裝單品。因此在漫漫的150年裡，不同世代的消費者也跟501®褲款產生連結，於是Levi’s擷取了其中數個有趣的故事，推出長達一年的The Greatest Story Ever Worn（連載百年丹寧傳奇）活動，並找來導演Martin de Thurah執導廣告。其一就是多年來口耳相傳的故事，一位Levi’s®忠實粉絲生前遺願是：死後要和自己的501®一同下葬；不僅如此，還要求所有參加告別式的親友們都要穿501®出席。Levi’s®品牌行銷副總裁Chris Jackman也表示：「市場上很難有甚麼單品，能夠像501®一樣，長期以來被大家所認同，並成為眾人生活中的共同記憶」。

丹寧服飾大廠Levi’s®透過廣告揭露曾有501®褲款粉絲遺願，要求所有參加告別...
丹寧服飾大廠Levi’s®透過廣告揭露曾有501®褲款粉絲遺願，要求所有參加告別式的親友們都要穿著501®褲出席。（圖／Levi’s®提供）

於是在501®牛仔褲迎來150歲的今年，Levi’s深受資料庫中的原版1954年褲型啟發，推出復刻款男款501®褲，跟原創版本相比更高腰、修身且略呈錐形的褲管剪裁，無論搭配靴款、或踩上球鞋皆宜。而為女性推出的，則是取自1981年版本的女款501®，除了是首款專為女性打造的501®丹寧褲，還具備高腰版型搭配大腿部位加寬、略呈圓弧錐形的褲管剪裁，凸顯80年代流行元素。同時為紀念501®的150周年，亦將推出限定版單品，結合眾多特色，包括150周年雙馬皮標、正面為Levi’s® Logo及背面「150」字樣呈現特製紅旗標、繡在內裡周年紀念標籤、印有周年識別的內口袋，內面刻有「1873-2023」字樣，以及150年來幾乎都沒改變的經典排釦。

Levi’s® 501 81闊型丹寧褲。（圖／Levi’s®提供）
Levi’s® 501 81闊型丹寧褲。（圖／Levi’s®提供）

迎來150歲的今年，Levi’s深受資料庫中的原版1954年褲型啟發，推出復刻款...
迎來150歲的今年，Levi’s深受資料庫中的原版1954年褲型啟發，推出復刻款男款501®褲。（圖／Levi’s®提供）

Levi’s® 501 54復刻丹寧褲。（圖／Levi’s®提供）
Levi’s® 501 54復刻丹寧褲。（圖／Levi’s®提供）

迎來150歲的今年為女性推出的則是取自1981年版本的女款501®褲。（圖／Le...
迎來150歲的今年為女性推出的則是取自1981年版本的女款501®褲。（圖／Levi’s®提供）

導演

上一則

日寺廟珍藏「300年前人魚木乃伊」真相揭曉是假貨

下一則

「男友空氣」汙染？她抱怨睡男友家馬上頭皮油、皮膚爛

延伸閱讀

秀QR Code就有人付錢 日本男直播主自嘲「最先進乞丐」

秀QR Code就有人付錢 日本男直播主自嘲「最先進乞丐」
NBA／Google搜「詹皇」有彩蛋 魔術強森稱未來無人可破

NBA／Google搜「詹皇」有彩蛋 魔術強森稱未來無人可破
PC界傳奇…宏碁前CEO、聯想前運營長蘭奇69歲逝世

PC界傳奇…宏碁前CEO、聯想前運營長蘭奇69歲逝世
官場傳奇？ 才3個月 秦剛將升中國國務委員

官場傳奇？ 才3個月 秦剛將升中國國務委員

熱門新聞

(圖/取自影片)

另類養魚前所未見 他買7冰櫃養百萬元珍稀魚

2023-02-03 15:21
一名女優表示自己因為AV常有的橋段而傷身，並為同業發聲。(取材自Instagram)

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

2023-02-01 20:13
被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被彭博記者的一個問題難倒。（Getty Images）

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

2023-02-06 22:00
加州一棟屋子的牆壁沖出「橡子洪水」，場面嚇壞不少人。（取材自臉書）

牆壁開洞噴出700磅「橡子洪水」 20年老師傅：從沒看過

2023-02-04 01:30
土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，專家探討此次地震造成的破壞為何如此之大時透露「地震發生點」和「建築耐受度」是關鍵。(路透)

土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」

2023-02-06 22:15
女子上網檢測DNA，隨後卻接到警方通知與凶殺案有關。（取材自TikTok）

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

2023-02-08 00:32

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責