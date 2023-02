設計師Stella McCartney再進化 獲大英帝國司令勳章

英國設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳,獲得「大英帝國司令勳章」( Commander of Order, Order of the British Empire ,簡稱CBE )。(翻攝自Instagram/@stellamccartney、cnnstyle)

根據CNN報導,英國 設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳,獲得「大英帝國司令勳章」( Commander of Order, Order of the British Empire ,簡稱CBE)。

設計師Stella McCartney的時裝不僅受到時尚 名人如凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)、薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)、喬治克隆尼之妻艾瑪克隆尼(Amal Clooney)所喜愛,加上其積極在時裝產業中推崇環保與永續意識、維護動保權利,或都是其授勳的理由。

Stella McCartney曾與小天后泰勒絲一同推出聯名商品。(圖:Stella McCartney提供)

事實上,這並非Stella McCartney首次「授勳」,曾於2012年為英國隊設計奧運服飾、並獲英國年度時尚大獎British Fashion Awards的年度設計師、年度設計師品牌的她,曾在2013年自時任英女王手上接下OBE大英帝國勳章,本次相隔10年獲得CBE大英帝國司令勳章,或展現了其在永續、時尚產業努力的再度被肯定。

Stella McCartney也在官方Instagram中秀出一張她授勳時的側拍照片,並在貼文中表示,她領獎時身上的連身裙則使用了可溯源再生羊毛製成,似再度重申了她投入永續議題的堅定立場。貼文發出後,至今已獲破3.7萬次按讚數與留言,更包含自家姊妹Mary McCartney、奧蘭多布魯(Orlando Bloom)刷下「愛心」留言,更讓網友紛紛留言大讚「實至名歸!(A most deserved honor)」。

網紅Alessia Bossi詮釋Stella McCartney與綠色和平Greenpeace的限定系列商品。(圖:Stella McCartney提供)

英國歌手愛黛兒(Adele)日前在拉斯維加斯的演唱會,也曾穿上一身Stella McCartney的洋裝獻唱。(翻攝自Instagram/@stellamccartney)