我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

設計師Stella McCartney再進化 獲大英帝國司令勳章

記者釋俊哲／即時報導
英國設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳，獲得「大英帝國司令勳章」（ Commander of Order, Order of the British Empire ，簡稱CBE ）。（翻攝自Instagram／@stellamccartney、cnnstyle）
英國設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳，獲得「大英帝國司令勳章」（ Commander of Order, Order of the British Empire ，簡稱CBE ）。（翻攝自Instagram／@stellamccartney、cnnstyle）

根據CNN報導，英國設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳，獲得「大英帝國司令勳章」（ Commander of Order, Order of the British Empire ，簡稱CBE）。

設計師Stella McCartney的時裝不僅受到時尚名人如凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）、喬治克隆尼之妻艾瑪克隆尼（Amal Clooney）所喜愛，加上其積極在時裝產業中推崇環保與永續意識、維護動保權利，或都是其授勳的理由。

Stella McCartney曾與小天后泰勒絲一同推出聯名商品。（圖：Stel...
Stella McCartney曾與小天后泰勒絲一同推出聯名商品。（圖：Stella McCartney提供）

事實上，這並非Stella McCartney首次「授勳」，曾於2012年為英國隊設計奧運服飾、並獲英國年度時尚大獎British Fashion Awards的年度設計師、年度設計師品牌的她，曾在2013年自時任英女王手上接下OBE大英帝國勳章，本次相隔10年獲得CBE大英帝國司令勳章，或展現了其在永續、時尚產業努力的再度被肯定。

Stella McCartney也在官方Instagram中秀出一張她授勳時的側拍照片，並在貼文中表示，她領獎時身上的連身裙則使用了可溯源再生羊毛製成，似再度重申了她投入永續議題的堅定立場。貼文發出後，至今已獲破3.7萬次按讚數與留言，更包含自家姊妹Mary McCartney、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）刷下「愛心」留言，更讓網友紛紛留言大讚「實至名歸！（A most deserved honor）」。

網紅Alessia Bossi詮釋Stella McCartney與綠色和平Gr...
網紅Alessia Bossi詮釋Stella McCartney與綠色和平Greenpeace的限定系列商品。（圖：Stella McCartney提供）

英國歌手愛黛兒（Adele）日前在拉斯維加斯的演唱會，也曾穿上一身Stella ...
英國歌手愛黛兒（Adele）日前在拉斯維加斯的演唱會，也曾穿上一身Stella McCartney的洋裝獻唱。（翻攝自Instagram／@stellamccartney）

除了重視動物權利、反皮草，Stella McCartney也將動物元素納入時裝設...
除了重視動物權利、反皮草，Stella McCartney也將動物元素納入時裝設計，甜美而討喜。（翻攝自Instagram／@stellamccartney）

英國 時尚 凱特

上一則

瑪利歐之後…俄羅斯方塊也要推電影版 而且還是限制級

延伸閱讀

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
左與右之分

左與右之分
歷史拼圖／加州羅斯堡 俄人傑作

歷史拼圖／加州羅斯堡 俄人傑作
準備跟進 歐盟將要求中國旅客出發前進行病毒檢測

準備跟進 歐盟將要求中國旅客出發前進行病毒檢測

熱門新聞

(圖/取自影片)

另類養魚前所未見 他買7冰櫃養百萬元珍稀魚

2023-02-03 15:21
一名女優表示自己因為AV常有的橋段而傷身，並為同業發聲。(取材自Instagram)

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

2023-02-01 20:13
被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被彭博記者的一個問題難倒。（Getty Images）

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

2023-02-06 22:00
加州一棟屋子的牆壁沖出「橡子洪水」，場面嚇壞不少人。（取材自臉書）

牆壁開洞噴出700磅「橡子洪水」 20年老師傅：從沒看過

2023-02-04 01:30
土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，專家探討此次地震造成的破壞為何如此之大時透露「地震發生點」和「建築耐受度」是關鍵。(路透)

土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」

2023-02-06 22:15
一對美國姊妹花，姊姊Abby在日本沖繩擔任美軍飛官，妹妹Hannah則在台灣讀書。（取材自Instagram）

美軍女飛官訪台找妹妹 驚呼台灣吃的東西「太危險」

2023-02-04 00:53

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑