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小心護手霜4大雷區 沒先洗手就擦抹更糟

文╱記者劉小川
擦護手霜前要洗手。(本報資料照片)
擦護手霜前要洗手。(本報資料照片)

冬末氣溫偏低，許多人更重視保養，但多數人幾乎把保養聚焦在臉上，忽略了人的第二張臉「手」也需要特別的呵護。尤其在冬天寒冷的季節裡，手部皮膚容易出現乾皺、脫皮的現象，護手霜就顯的特別重要，使用護手霜的時候，以下4個雷區務必避開。

1、不洗手就塗 易滋養細菌

擦護手霜，有些雷區要注意。（Getty Images）
擦護手霜，有些雷區要注意。（Getty Images）

手部的肌膚，若沒有使用手套，通常在冬天都會感受到乾燥。還要每天接觸許多的東西，手上也會有許多細菌滋生。如果不洗手直接塗護手霜，不僅沒有讓肌膚起到護手的作用，反而會滋養細菌。所以，在塗抹護手霜前，一定要先把手洗乾淨，這樣護手霜也會更容易的被肌膚吸收。

2、過期護手霜 沒滋潤作用

有些人皮包內都會放護手霜，因為疫情的關係，天天接觸酒精，手部就變得乾燥。但許多女生偶爾想到時，才會擦護手霜，導致常發現護手霜早就過期了。

護手霜在開封後，每次開啟就會接觸到空氣中的微生物，導致氧化、汙染等，有效成分也會漸漸的失去功效，變成腐壞的物質。過期的護手霜，已經沒有滋潤雙手的作用了，反而會帶給肌膚刺激，加速手部肌膚的老化速度。

3、臉部護膚霜 不適合護手

有的人直接在保養臉部後，直接用剩餘在手心的乳霜，代替護手霜，誤以為既然能夠給臉部帶來滋養，在手上也會有相對的效果。但事實上，乳霜是專門為臉部的肌膚吸收所研發，而臉部肌膚比起手部的肌膚油脂分泌更為旺盛，所以大部分的乳霜中不會添加過多的油脂，不能為手部肌膚起到滋潤保護的效果。

4、除了選香氣 也要看功效

護手霜不只挑味道，還要注意功效。（Getty Images）
護手霜不只挑味道，還要注意功效。（Getty Images）

選購護手霜的時候，時常先考慮的是味道。這也是必然的，有好的氣味，與人接觸時，也會多一份好印象。但有考慮到護手霜的功效，是手部肌膚需要的嗎？例如：年紀輕的注重保濕預防乾燥；上了年紀的需要長效保濕、抗皺美白，還需要考慮到修護。此外，白天使用護手霜選擇不黏膩的，滑手機才不會讓手機螢幕都是護手霜，夜間使用的則考慮滋潤度更高的產品。

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