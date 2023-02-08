法頂級香水Henry Jacques 攜手納達爾夫婦推新作

Henry Jacques為納達爾訂製的兩款香水，分別為RAFAEL NADAL N° 1與RAFAEL NADAL N° 2。（圖：Henry Jacques提供）

網壇傳奇球王拉斐爾．納達爾 （Rafael Nadal）、與老婆瑪莉亞．佩雷洛（Maria Perello）最鍾情的香味是什麼？終於讓大家可以一探究竟。法國頂級香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，與納達爾夫婦攜手合作，共同推出「In All Intimacy」特別系列香水，其中2款香味為Henry Jacques專為納達爾訂製，一款香味為瑪莉亞特別訂製，這也是納達爾首度與香水品牌有緊密合作，創造出最美佳話。

Henry Jacques以定製香水起家，過往皆為頂級客戶量身定製香水，每個人都有專門配方，被收入典藏庫中，不會販售給其他人。但此次與納達爾夫婦的合作，為兩人定製的香水，在品牌精品店分享銷售，讓更多人能夠更貼近球王的內心世界，從嗅覺了解其傳奇精神。

雙方此次合作三款香水，包括MARIA PERELLO、RAFAEL NADAL N° 1與RAFAEL NADAL N° 2，皆能呈現出兩人獨特的個人魅力。

為瑪莉亞定製的MARIA PERELLO香水，呈現出她的獨立與堅定，香味充滿歡樂又有著無邊魅力，聞之感受其精緻內斂、清新，以紫羅蘭、橙花香調為主，並透過佛手柑、茉莉花勾出細緻魅力，而檀香與白麝香讓香味濃郁，是一款兼具優雅與奢華的獨特香水。

Henry Jacques為瑪莉亞訂製的MARIA PERELLO香水。（圖：Henry Jacques提供）

熱愛香水的納達爾則有兩款，第一款RAFAEL NADAL N° 1適合他在場上揮拍擊球時使用，是款清新恬淡的香氣，巧妙組合多樣化的香菜、百里香、紫羅蘭、薰衣草、檸檬和艾蒿等，再以雪松木、皮革與檀香木，能為納達爾每次上場時，留下深刻的記憶與陪伴。

另款RAFAEL NADAL N° 2適合他的私人時光，以佛手柑、茉莉花、丁香、玫瑰和白麝香為原料，巧妙與MARIA PERELLO香水相呼應，如同兩人緊密連結，而納達爾的兩款香水，都圍繞著地中海主題，呼應著納達爾的故鄉。

Henry Jacques為納達爾訂製的兩款香水，分別為RAFAEL NADAL N° 1與RAFAEL NADAL N° 2。（圖：Henry Jacques提供）

Henry Jacques為納達爾定製的香水，主題圍繞著位於地中海，納達爾故鄉Majorca。（圖：Henry Jacques提供）

Henry Jacques品牌CEO Anne-Lise Cremona表示，雙方相識於簡單的邂逅，之後會面與共度時光，耗時2年才創造出屬於納達爾夫婦的香水，未來希望能持續合作，並分享美妙經歷與生活感悟，更期待為更多人帶來啟發。而始終為客戶提供定製香水的服務，也是Henry Jacques至今堅持的品牌精神。

Henry Jacques目前在全球擁有九間分店，亞洲於香港 、東京、吉隆坡等三座城市設置精品店。

Henry Jacques品牌CEO Anne-Lise Cremona女士。（圖：Henry Jacques提供） 品牌創辦人Henry Jacques先生。（圖：Henry Jacques提供）