愛馬仕「天馬行空」 經典創意巧藏細節

Arçon肩背包，Barénia Faubourg小牛皮材質。(圖：愛馬仕提供)

愛馬仕（Hermès）2023春夏配件系列呼應今年品牌年度主題「天馬行空」，有包款鞋履等配件，還有豐富的絲巾、珠寶腕表、生活家飾、以及化妝品，體現愛馬仕在不同領域的創意想像，猶如以各式工藝具體呈現的好奇心之旅。

女包靈感 源自馬術運動

Birkin Picnic提包。(圖：愛馬仕提供)

女士配件中，除了結合戶外活動休閒風格的單品，還有各式注入新意的經典設計。靈感源自馬術運動的Arçon肩背包，整體造型重現了馬鞍圓潤的襟翼，可調整長度的背帶採用Étrivière馬鐙釦環，外側擁有可以將手放進猶如口袋的設計巧思，則是延伸自Martin Margiela擔任創意總監時的女裝細節，有小牛皮革和雙色編織帆布拼接皮革兩種款式。裝飾駝鳥羽毛的凱莉包，動感十足，並附可拆肩背帶，可改作手拿包；中性風的凱莉郵差包，則是重新演繹1991年出現過的腰包，新意十足。Birkin Picnic提包，大膽又縝密地將小牛皮繩與柳條編織在一起，Della Cavalleria élan肩背包則是將經典包型向左右拉長比例。

鞋履設計 鏈結珠寶韁繩

3D列印鞋跟裝飾珠寶元素的山羊麂皮高跟涼鞋。(圖：愛馬仕提供) 結合珠寶鍊結圖案的山羊麂皮芭蕾舞鞋。(圖：愛馬仕提供)

尖頭的芭蕾舞鞋，鞋帶設計為品牌珠寶的鏈結元素；高跟涼鞋的鞋跟則是以3D列印 技術製作設計師Pierre Hardy手稿上結合愛馬仕韁繩、Kelly Chaîne、Chaîne d'ancre等在內的標誌性金屬結構圖案，彷彿金屬立體雕塑 但意外輕盈舒適；Galaxy涼鞋以絲巾編織成鞋帶，更富女性柔美氣息。夏日必備的涼鞋有的拼接不同色彩皮革、有的裝飾全新的繽紛剪羊毛，而深受歡迎的經典Héritage小牛皮長靴，也以穿孔的方式變得透氣清涼，由大而小漸層的圓點也格外洋溢視覺趣味。本季也推出包括髮夾、粗髮箍等各種妝點絲巾圖案的髮飾，琺瑯手環除了重現絲巾圖案，還有以多款漆木工藝製作的輕盈造型飾品，有的運用日本大理石紋技術，營造猶如抽象畫作的效果。

男鞋輕盈 手提包有巧思

愛馬仕2023春夏配件，包括許多男裝秀上單品。(圖：愛馬仕提供) Surfing Fan圖紋印花純棉與真絲混紡方巾。(圖：愛馬仕提供)

男包中最受注目的HACarreaux手提包，細條狀皮革以絎縫貼花工藝精準拼接為格紋，貫穿包袋正面、側面、翻蓋和背面，重現在泳池中所見被波浪變形的池底景象。Goéland帆布與Clémence小公牛皮拼接旅行包，則是從相機包得到靈感的全新設計。腰帶是以絲巾與皮繩編織而成，也有裝飾法國十字繡的腰帶，上面的羅馬數字正是愛馬仕的創始年份。小皮件細節令人會心一笑：皮夾翻蓋的扣子看起來像是小型的愛馬仕筆記本，蘋果、檸檬等水果造型零錢小包，後方則附有金屬扣頭，可以直接扣在腰帶上成為造型腰包，趣味十足。

多款男鞋鞋底以耐磨的TPU包覆輕盈的EVA材質，維持功能性也更為輕盈。此次時髦的愛馬仕男士也開始戴上了單邊耳針耳環等飾品，還有結合牛角和精鋼鍊結的項鍊手環，章魚、龍蝦、海馬、鱷魚等幾何化的海洋動物穿插在各種夏季配件如海灘巾、小皮件、可組成完整大魚圖案的小抱枕上面，則是出自華裔藝術家任通之手，他也為本季的絲巾創作了一款正在踏出第一步的初生小馬圖案，提醒參訪者保有赤子之心。

變化穿搭 絲巾傳遞故事

每一條絲巾都承載創作者的故事和想傳遞的訊息，例如Philippe Dumas創作的Les Anamorphoses圖紋印花斜紋真絲仿古方巾，就是以錯視畫法將圖像扭曲變形，要以鏡面圓筒放在彩色圓點上，才能看出原來的圖案。奈及利亞藝術家Dennis Osadebe創作的Surfing Fan絲巾圖案，以無厘頭、非寫實的手法描繪了一匹正在靠電風扇衝浪的馬，絲巾邊緣裝飾奈及利亞傳統花紋；Elias Kafouros的Ferry Tales圖紋刻畫一大家族的馬兒登上度假郵輪，是來自童話故事的靈感。本季90公分見方的絲巾也以嶄新的技術創作出包括生命三女神圖案等多款雙面印絲巾，便於變化穿搭。

「拔染」手法製作的印花棉質毛巾布休閒帽。(圖：愛馬仕提供)

多款織品運用特殊工藝：大海灘巾和毛巾布料遮陽帽，都運用了「拔染」工藝，先將布料染成想要的顏色後再以特殊的方式畫圖褪色。尼泊爾製的喀什米爾羊絨圍巾則是採用工序繁複的伊卡（ikat）織法，以手工染色紗線和傳統織布機創造出筆刷效果的色彩。

Poisson notte圖紋純棉海灘抱枕。(圖：愛馬仕提供)